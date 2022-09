Viele TG Triathleten beim Stockacher Triathlon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. September war es endlich wieder soweit. Nach langer Pandemie-Pause durfte endlich der 36.Stockacher Triathlon wieder stattfinden.

Die TG Biberach war hier mit acht Startern stark vertreten. Bei regnerischen 13 Grad Außentemperatur und immer wieder aufwehenden Windböen ging es für Denis Baumgardt bereits um 9 Uhr auf die Olympische Distanz von 1 km Schwimmen, 40km Radfahren und 10 km Laufen.

Noch den Ironman Kopenhagen vor drei Wochen in den Beinen, beendete er sichtlich zufrieden diese Distanz auf dem neunten Platz M30 in einer Zeit von 02:08:38. Die Siegerzeit betrug 01:57:41.

Beim Volkstriathlon (Sprint) waren 0,5 km Schwimmen, 20 km Rad und 5 km Laufen angesagt.

Hier konnte die TG viele Podiumsplätze belegen. Ilona Schuhmacher konnte mit einer starken Leistung ihre Form bestätigen. Sie beendete den Wettkampf in 01:07:35 in der Altersklasse W40 auf Platz 1. und dem Gesamtergebnis Platz 2. bei den Frauen.

Jochen Schuhmacher, der in der Wertung M40 gestartet war, konnte durch seine solide Schwimmleistung und einem guten Laufergebnis Platz 1 halten. Trotz Schwierigkeiten beim Wechsel auf das Rad, beendete er den Wettkampf sogar unter einer Stunde mit einer Zeit von 0:59:36 min.

In der AK M30 startete Steffen Fritschle. Der starke Schwimmer der TG Biberach konnte sich dank eines Top Laufs am Ende Platz 2 sichern.

Platz1 hieß es auch für Alexander Roth in der AK M50 der Männer. Hier war die gute Schwimmzeit des TG- Triathleten die Grundlage für seine hervorragende Zeit von 01:03:49.

Claus Novak, Oliver Mohnen und Stefan Müller starteten in der AK M40. Novak zeigte in allen drei Disziplinen eine konstante Leistung, mit einer Zeit von 01:05:41 verpasste er das Podium nur knapp. Nach sehr langer Verletzungspause beendete Müller einen soliden Wettkampf auf Platz 11 mit einer Zeit von 01:11:52. Knapp dahinter kam Oliver Mohnen mit 01:12:54 ins Ziel, was für ihn Platz 12 bedeutete.

Bei der AK M60 konnte Peer Gschwandtner abliefern. Platz 2 hier mit einer Zeit von 01:11:54.

Bei sehr schwierigen Verhältnissen waren alle TG Starter am Ende sehr zufrieden. Dank der tollen Organisation des Ski Vereins Stockach konnte hier einen würdigen Saisonschluss gefeiert werden.