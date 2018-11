Viele Spiele für die Stafflanger Grundschüler

Die bundesweite Initiative „Spielen macht Schule“ hat die Grundschule Stafflangen mit Spielen ausgestattet. Dank ihres originellen, nachhaltigen und durchdachten Konzepts hat die Schule eine komplette Spielwarenausstattung gewonnen. Die Initiative fördert so das klassische Spielen an Schulen, denn: Spielen macht schlau.

„Spielen und Lernen sind keine Gegensätze. Darum sind gute Spiele eine wichtige Ergänzung des schulischen Bildungsangebots. Kinder unterscheiden nicht zwischen Lernen und Spielen, sie lernen beim Spiel“, so Professor Manfred Spitzer vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm.

Nachdem die Grundschule Stafflangen schon vor fünf Jahren die Jury mit einer herausragenden Spielekonzeption überzeugt hatte, hat Rektorin Karolin Ziegler mit ihrem Kollegium die Konzeption unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre weiterentwickelt und ausgebaut und den Gremien in diesem Jahr erneut zur Prüfung vorgelegt. „Nicht nur das kognitive Lernen wird durch das Spielen gefördert, sondern das Spielen unterstützt in ganz besonderem Maße die sozialen Kompetenzen der Kinder“, so Karolin Ziegler, denn „Spielregeln einhalten zu können, sich mit anderen Kindern im Spielen auseinandersetzen, gewinnen und verlieren zu können, unterstützt die soziale und emotionale Stärkung der Schülerinnen und Schüler nachhaltig“.

Insgesamt gibt es in diesem Jahr 201 Gewinner in allen 16 Bundesländern. Die Initiative „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein Mehr Zeit für Kinder und dem Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen ins Leben gerufen. Unterstützt wird die Initiative, die in diesem Jahr zum zwölften Mal ausgeschrieben wurde, von den 16 Kultusministerien.

Um eine Spieleausstattung für ihre Schule zu gewinnen, hatten die Grundschulen bis Juni 2018 Zeit, ihre individuell erarbeitete Bewerbung an den Verein Mehr Zeit für Kinder zu schicken. Die besten Konzepte wurden von einer Jury prämiert und die Einrichtung der Spielzimmer erfolgte im Anschluss. Die Spielwaren werden von den Mitgliedsunternehmen des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit den Gewinnern aus diesem Jahr gibt es nun bundesweit über 2200 spielende Schulen.