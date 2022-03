Viele persönliche Bestzeiten für TG-Starter

Eine gezielte Planung hat den Schwimmerinnen und Schwimmern der TG Biberach ein zehntägiges Trainingslager auf Fuerteventura ermöglicht. Eine Woche nach dem harten Training standen die internationalen Sindelfingen Swimming Championships auf dem Programm.

Die meisten Starts hatte dort Ellen Grundl (Jahrgang 2005). Sie erreichte nach TG-Angaben mehrfach durch gute Leistungen das Jugendfinale (50 m Schmetterling/0:31,34 Minuten, 50 m Rücken/0:33,55, 100 m Brust/1:19,97). In allen Finals konnte Grundl ihre Zeiten nochmals verbessern. Sie sicherte sich unter anderem über die 50 Meter Rücken den dritten Platz.

Heidi Müllers (2006) trat viermal an und schlug jeweils mit einer persönlichen Bestzeit an. Über 50 Meter Rücken erreichte sie das Jugendfinale in 0:34,31 Minute und steigerte sich dort erneut (0:33,97). Marleen Plachetka (2006) schwamm über 100 m Freistil (1:02,39) überraschend ins offene Finale. Leon Lein (2002) konnte sich bei drei Starts über drei Bestzeiten freuen.

Nina Schilling (2005) verbesserte sich über die 200 Meter Lagen um 9,21 Sekunden auf 2:56,48 Minuten. Leticia Schäfer (2007) erzielte mehrere persönliche Bestleistungen (50 m Schmetterling/0:36,96, 100 m Freistil/1:13,29). Kirill Kataman (2008) brachte ebenso schnelle Zeiten ins Wasser (400 m Freistil/5:08,92, 100 m Freistil/1:04,38).

Laut TG-Mitteilung waren die Leistungen ein vielversprechender Einstieg in die letzte Qualifikationsphase vor den süddeutschen und den deutschen Meisterschaften.