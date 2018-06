Viele kleine Läden im Fachwerk Biberach

Es ist eine besondere Geschäftsidee, die Leonie Kemper und Marcel Grünelt in Biberach umsetzen. Das Biberacher Paar bietet Kreativen und Kunstschaffenden einen Platz, wo sie ihre Werke präsentieren und verkaufen können – und zwar im Fachwerk Biberach. Der neue Laden eröffnet am Mittwoch, 4. Juli, in der Gymnasiumstraße 9. „Wir sind sehr gespannt, wie das Konzept von den Kunden angenommen wird“, sagt Leonie Kemper. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber wir freuen uns richtig, dass es jetzt losgeht.“

Das Konzept des neuen Geschäfts ist ganz einfach: Jeder, der etwas Selbstgemachtes verkaufen möchte, kann im Fachwerk Biberach ein Regal, Fach, Tisch oder Kleiderständer mieten und seine Produkte dort zum Verkauf anbieten. Die Fächer gibt es pro Woche ab drei Euro, je nach Größe der Verkaufsfläche. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mehr als die Hälfte der Fächer sind bereits vermietet. „Das Feedback von den Leuten, die etwas verkaufen möchten, ist super“, sagt Marcel Grünelt. „Viele haben einfach nicht die Möglichkeit, ihre Werke zu zeigen und freuen sich über diese Gelegenheit.“

Kreative Menschen unterstützen

Momentan gibt es schon gestrickte Kinderkleidung, Kosmetik aus Honig, Bilder, selbst genähte Tabakbeutel, Badutensilien aus Beton, Perlenschmuck und vieles mehr. Bis zur Eröffnung soll der Laden dann voll sein. „Was besonders schön ist, bei uns soll es immer etwas Neues zu entdecken geben“, sagt Leonie Kemper. „Durch die wechselnden Künstler gibt es immer wieder neue Sachen. Wir hoffen, dass die Kunden zu uns kommen und sich inspirieren lassen.“ Denn hinter jedem Werk steckt eine persönliche Geschichte.

„Wir sind schon immer fasziniert davon gewesen, wie kreativ Menschen sind und das muss man unterstützen“, sagt Marcel Grünelt. Der 32-Jährige ist ebenfalls künstlerisch aktiv und zwar in der Digitalkunst. Vor einiger Zeit hat er gemeinsam mit seiner Freundin Leonie Kemper den Biberacher Honig auf den Markt gebracht. „Wir können uns in unserem Laden auch selbst verwirklichen und anderen damit ebenfalls die Möglichkeit geben“, sagt Grünelt. Wichtig ist ihm dabei auch, mit den Künstlern in Kontakt zu treten und Dinge über die Produkte und die Herstellungsweise zu erfahren. „Wir wollen den Kunden möglichst viele Infos weitergeben können.“

Der Name Fachwerk Biberach war dann schnell gefunden: „Wir vermieten eben Fächer, in denen die Künstler ihre Werke anbieten können“, sagt Marcel Grünelt. Es gibt zudem Überlegungen, ein Fach im Laden kostenlos zur Verfügung zu stellen – und zwar für Arbeiten von Obdachlosen. „Viele Obdachlose stricken oder malen oder machen sonst irgendetwas“, sagt der Biberacher. „Ich würde es schön finden, wenn sie bei uns einen Ort finden würden, um ihre Sachen zu verkaufen.“ Doch jetzt freuen sich die beiden erst einmal auf die Eröffnung und alles andere ergibt sich dann mit der Zeit. „Wir haben viele Ideen für den Laden“, sagt Leonie Kemper. Die Biberacher können also gespannt sein, was in der Gymnasiumstraße passiert.