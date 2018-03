Viele Kinder im Kreis Biberach haben Sprachprobleme

Die deutsche Sprache gut zu beherrschen ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg in der Schule. Doch bei vielen Kinder im Kindergartenalter hapert es hier. Die Einschulungsuntersuchungen der vergangenen Jahre ergaben, dass circa ein Viertel der Kinder im Landkreis Biberach einen intensiven Sprachförderbedarf hat. Beim Einschulungsjahrgang 2017 waren es 24,3 Prozent, so die Zahlen des Gesundheitsamts.

„Das Thema Sprachförderung ist immens wichtig, es entscheidet über Bildungschancen, Integrationschancen, Gesundheitskompetenz und gesellschaftliche Kompetenz“, sagt die Leiterin des Gesundheitsamts, Dr. Monika Spannenkrebs. Bei den Einschulungsuntersuchungen im mittleren Kindergartenjahr bildet die Sprachentwicklung einen wichtigen Schwerpunkt. „Bei kleineren Befunden empfiehlt man den Eltern, mehr mit dem Kind zu lesen“, sagt die Gesundheitsamtsleiterin. Zeigen sich aber größere Auffälligkeiten, folgt eine Nachuntersuchung. Dabei gehe es vor allem um Grammatik und Sprachverständnis, weniger um die Aussprache, erläutert Monika Spannenkrebs. „Die Kinder verstehen zum Beispiel nicht, worauf sich die Frage ,Mit wem?’ oder, worauf sich ein Nebensatz bezieht“, schildert sie, wie Defizite in der Grammatik dazu führen, dass Kinder einem Gespräch nicht folgen können.

Spezielle Unterstützung in der Kleingruppe

24,3 Prozent der Kinder, die 2017 eingeschult wurden, hatten im Kindergartenalter einen intensiven Sprachförderbedarf, konkret: Sie brauchten eine spezielle Unterstützung in der Kleingruppe. Mit rund einem Viertel bewegt sich der Anteil auf dem Niveau der Vorjahre (25,4 und 26,8 Prozent). Deutliche Unterschiede zeigten sich zwischen Kindern, deren Muttersprache Deutsch ist, und Kindern, bei denen Deutsch die Zweitsprache bildet. 13,2 Prozent der Muttersprachler benötigte intensive Förderung. Der Anteil von etwa einem Sechstel sei seit Langem in Baden-Württemberg konstant, sagt Spannenkrebs. Diese Größenordnung sei durch die generelle Definition, ab wann Förderbedarf besteht, zu erwarten.

Von den Kindern, bei denen Deutsch nicht Muttersprache ist, brauchten hingegen 55,6 Prozent intensive Förderung, so die Zahlen zum Einschulungsjahrgang 2017. Das ist nicht ungewöhnlich, zwei Jahre zuvor waren es zum Beispiel 56 Prozent.

Es gab Jahre, in denen der Förderbedarf im Landkreis niedriger ausfiel. Für das Einschulungsjahr 2014 lag er bei 20,8 Prozent. „Die Raten waren in den Zeiten der Sprachförderung der Bruno-Frey-Stiftung rückläufig“, berichtet Spannenkrebs. Die Stiftung finanzierte 2006 erstmals landkreisweit Fördergruppen an Kindergärten, betreut wurde das Ganze vom Gesundheitsamt. In dieser Phase sei die Sprachförderung ganz strukturiert gelaufen, sagt Spannenkrebs. „Wir konnten mehr inhaltliche Vorgaben machen.“ Als das Land sein Sprachförderprogamm „Spatz“ – es macht nach Angaben von Spannenkrebs weniger inhaltliche Vorgaben – einführte, zog sich die Stiftung 2014 zurück.

Für die Zukunft verspricht sich Monika Spannenkrebs viel von einem neuen Ausbildungskonzept für Erzieherinnen, das im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Ulm an der Matthias-Erzberger-Schule umgesetzt wird. Die künftigen Erzieherinnen lernen gezielt, Sprachprobleme zu erkennen und die Kinder zu fördern.

Eltern bei Spracherziehung miteinbinden

Weil die Sprachförderung so wichtig sei, müsse sie in den Kitas und bei den Kitaträgern Chefsache sein, findet die Gesundheitsamtsleiterin. Im Idealfall sei Sprachförderung im Kindergarten strukturell verankert, sagt sie. Das Team sei sich folglich ständig des Themas bewusst und achte darauf. Vorlesen und Erfahrungen rund um die Buch- und Erzählkultur, Singen und Förderung der Hörwahrnehmung gehörten ganz selbstverständlich zum Alltag. Mehrmals in der Woche gebe es ein kurzes hochwertiges Kleingruppenangebot für Kinder mit hohem Förderbedarf.

Darüber hinaus sollten die Eltern eingebunden werden, damit sie die Bedeutung der Sprache erkennen und ihre Kinder unterstützen würden. Den Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müsse man die Angst nehmen, dass ihre Kinder die Familiensprache nicht richtig lernten, wenn sie im Kleinkindalter auch Deutsch sprächen. Die Theorie, dass Kinder die Sprachen besser nacheinander lernen sollten, sei heute wissenschaftlich widerlegt, sagt Spannenkrebs.