Viele Impulse beim „Runden Tisch für Artenvielfalt“

Rund 40 Teilnehmende haben am zweiten „Runden Tisch für Artenvielfalt“ des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis Biberach (LEV) teilgenommen. Mit dem Thema „Biodiversität in den Kommunen fördern“ gibt der LEV Impulse für die Mitgliedsgemeinden und -verbände, was sie in ihrem Umfeld gegen den Artenschwund etwa bei Insekten, Feldvögeln, Amphibien tun können. Dies teilt der Landkreis mit.

Am „Runden Tisch“ saßen neben dem Ersten Landesbeamten und Gastgeber Walter Holderried Kreistagsmitglieder, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Vertreterinnen und Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen, der Landwirtschaft, der Jagd und des Naturschutzes. Sie erfuhren im Hauptvortrag von Thomas Lehenherr, Umweltbeauftragter der Stadt Bad Saulgau, und Stadtgärtnermeister Jens Wehner, wie Bad Saulgau zur Landeshauptstadt der Biodiversität wurde und einige Auszeichnungen auf Europa- und Bundesebene erhielt.

Die Pioniere der Bad Saulgauer Biodiversitätsstrategie begannen vor 30 Jahren, mehr Natur auf städtische Flächen zu bringen. Naturlehrpfade sowie interaktive Themen- und Erlebniswege geben seither Bauherren und Naturfreunden Anregungen. Zudem wurden strukturreiche Biotope geschaffen, Bachläufe naturnah umgestaltet und mit Landwirten eine naturverträgliche Pflege der Gewässerrandstreifen vereinbart. Im Siedlungsbereich erfolgt seit 1995 die Umwandlung vom Einheitsgrün (Rasen) in artenreiches Grün. „Ökologie und Ökonomie in einer win-win-Situation“, so das Fazit. Wo früher Rasen bis zu 20-mal gemulcht wurde, blühen heute artenreiche Bestände, die zweimal gemäht und abgeräumt werden. Pflanz- und Saatgutkosten wurden halbiert, Pestizide und Düngung fielen weg, der gleiche Personalbestand betreut heute die doppelte Fläche.

In einem Bildervortrag warb Franz Weiss, Gärtnermeister beim Straßenamt Riedlungen, für ein „weniger ist mehr“: weniger mulchen, mehr mähen und abräumen. Das kommunale Grün und Straßenbegleitgrün länger stehen- und aussamen lassen sowie mehrjährige heimische Wildblumen statt Einjährigen einsäen war sein Credo.

Ein informativer Rundgang mit Jürgen Kley vom Stadtplanungsamt Biberach zeigte, wie städtische Flächen mit wenig Aufwand, Schulung der Bauhofmitarbeiter und mit Umbau des städtischen Maschinenparks funktioniert. Der Umbau des kommunalen Grüns in Biberach hat wie in Bad Saulgau Einzug gehalten.