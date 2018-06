Viele Freiwillige sind erwünscht

In den Sigmaringer Gaststätten gibt es am Samstag, 20. Mai, wieder eine Musiknacht. Insgesamt beteiligen sich sieben Lokale aus der Innenstadt, die ein Programm mit den unterschiedlichsten Musikstilen anbieten. Beginn ist um 21 Uhr, der Einlass in die Lokale beginnt um 19.30 Uhr. Im Alfons X steigt dann die Abschlussparty, die dann noch bis 5 Uhr morgens dauert.

Im Astral in der Burgstraße spielen „Los Chicos“, das sind Chino Vieira und Carlos Quiroz, zwei professionelle Musiker aus Peru.