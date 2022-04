So erfolgreich verlief die Müllsammelaktion im Kreis

Viele junge wie auch alte Menschen haben sich an der dritten kreisweiten Müllsammelaktion beteiligt, die von Anita Parusel (Ochsenhausen) und Christina Schmid (Ringschnait) ins Leben gerufen wurde. Diesmal wurde auch über die Landesgrenze hinweg in Memmingen gesammelt und auch ein Kindergeburtstag wurde kurzerhand zum Müllsammeltermin. Einige Eindrücke der Aktion.

„Mein Mann und ich sind dieses mal eine Strecke am Straßengraben und ein Waldstück abgelaufen, die vom Auto aus sauber ausgesehen hat“, sagt Anita Parusel. „Wir wollten testen, ob es wirklich so sauber ist oder einfach im Auto vieles nicht gesehen wird.“ Die Erkenntnis für sie war ernüchternd: „Auf einer Strecke von fünf Kilometern hatten wir am Ende zwei gefüllte Müllsäcke und zwei Eimer voll mit Flaschen. An einem Waldrand, wo die Leute zum Spazierengehen parken, haben wir einen halben Müllsack gefüllt. Ich finde das erschreckend“, ärgert sich Anita Parusel. „Da wo die Leute hinfahren, um in der Natur zu sein, vermüllen sie diese achtlos und das bei unseren günstigen Müllgebühren.“

Viele Müllsäcke und „kuriose Funde“

In Burgrieden wurde der Müll gemeinsam von den Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Burgrieden, der Jugendgruppe „Schlaue Füchse“ des Natur- und Vogelschutzvereins sowie vier weiteren Familien gesammelt.

In Dettingen/Iller unterstützten 30 Erwachsene, 32 Kinder und zehn Feuerwehrmitglieder die Sammelaktion. Die Bilanz: 34 gefüllte Müllsäcke und kuriose Funde wie zum Beispiel ein Ledersofa, ein Fahrradanhänger, Matratzen oder auch eine Autositzbank.

In Warthausen wurde Martin Richter vom Bauhof der Gemeinde unterstützt, der illegal entsorgte Düngemittelsäcke im Wald abholte.

„Traurig, was Leute respektlos in der Natur entsorgen“

Müllsammler aus Schwendi haben kurzfristig an der Aktion teilgenommen. Sie sagen: „Am Anfang war es ein befremdliches Gefühl den Müll aufzusammeln. Am Ende war es ein gutes Gefühl was für die Umwelt getan zu haben und zugleich traurig, was Leute respektlos in der Natur entsorgen. Mit vollem Körpereinsatz wurde der gesammelte Müll und eine Autobatterie abgegeben.“

Familie Stiefel aus Bußmannshausen sammelte Scherben, jede Menge Schrauben und ein Kanister Altöl ein und lieferte alles zur fachgerechten Entsorgung ab.

In Ochsenhausen wiederum zogen fünf Freunde los und säuberten den Bereich um die Realschule und den Weg zum Bauhof. Der Kneippverein Ochsenhausen sammelte mehrere alte Reifen ein, die illegal in der Natur entsorgt worden waren.

Waldkindergarten räumt in Ochsenhausen auf

Der Waldkindergarten in Ochsenhausen beteiligte sich ebenfalls an der Müllsammelaktion und säuberte Klosterhof, Krummbach und Fürstenwald. Auf dem Wasserspielplatz-Krummbach wurden Zigarettenstummel und volle Windeln entsorgt.

In Steinhausen/Rottum trugen zwei Sammler vor allem Bier- und Schnapsflaschen zusammen. Sie wünschen sich, dass künftig noch mehr Leute mitmachen, illegalen Müll zu entsorgen und ein Zeichen zu setzten: Nicht mit uns!

In Achstetten trugen neun freiwillige Müllsammler einen ganzen Anhänger voller Abfall zusammen.

Müllsammeln statt Geburtstagsfeier

In Steinhausen (Bad Schussenried) hat ein Junge, der an dem Tag seinen siebten Geburtstag hatte, seine Familie zum Müllsammeln eingeladen. Der Kindergeburtstag wurde dann tags darauf nachgefeiert. Bei der „Geburtstags-Sammelaktion“ kamen vier Müllsäcke, drei Autoreifen und ein Kasperletheater zusammen. Eine weitere Familie zog am Tag nach der Müllsammelaktion erneut los, weil den Kindern die Aktion so gut gefallen hat.

Auch über die Landesgrenze hinweg, haben sich in Volkratshofen (Memmingen) acht Familien zusammen getan und sind losgezogen. Da wurde die ausgediente Grillzange zur Müllzwicke umfunktioniert, um Spielplätze, Ackerflächen und Straßenränder vom wilden Müll zu befreien.

Die Organisatoren der Müllsammelaktion im Kreis Biberach machen auf den „World Cleanup Day“ aufmerksam machen der am 17. September stattfindet. Er ist ein weltweiter Aktionstag im Rahmen sozialen Handelns, bei dem die Umwelt von Müll befreit werden soll. Mehr als 20 Millionen Menschen in 180 Staaten nehmen teil. Infos und Leitfäden finden Kommunen, Schulen, Firmen, Vereine und Privatpersonen unter www.worldcleanupday.de

Die Organisatoren der Müllsammelaktion im Kreis Biberach planen für diesen Tag ein Zusammenkommen aller Interessierten zum gemeinsamen Austausch.