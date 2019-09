Viele Entscheidungen in der Schlussphase

Der SV Schemmerhofen hat in der Fußball-Kreisliga A II beim SV Mietingen II gewonnen und bleibt gleichauf mit Spitzenreiter Achstetten.

Der SC Schönebürg entscheidet sein Spiel gegen die SF Bronnen in den letzten fünf Spielminuten. Auch die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren macht das goldene Tor in der Nachspielzeit. Schlusslicht Äpfingen verliert auch sein Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach. Alberweiler gewinnt in der Schlussphase noch sein Spiel gegen Mettenberg. Burgrieden gewinnt mit 5:0 gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim.

SV Mietingen II – SV Schemmerhofen 1:4 (0:2). Die Gastgeber machten zwar im ersten Durchgang das Spiel, effektiver und cleverer waren jedoch die Gäste, die ihre Möglichkeiten konsequent nutzten und zu zwei Toren kamen. Nach dem Wechsel hatte Mietingen die beste Phase des Spiels und kam zum Anschlusstreffer. Die Platzherren konnten den Druck jedoch nicht aufrechterhalten und nach dem dritten SVS-Treffer war die Begegnung entschieden. Tore: 0:1 Janosch Müller (8.), 0:2 Marco Walter (15.), 1:2 Manuel Fisel (58.), 1:3 Marc Habrik (68.), 1:4 Kim-Joel Lück (85.).

SV Äpfingen – FC Wacker Biberach 1:3 (0:1). In der ersten Halbzeit hatte der FC Wacker Biberach ein leichtes Übergewicht und deshalb war seine Pausenführung nicht unverdient. Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste effektiver und gingen als verdienter Sieger vom Platz. Dem SV Äpfingen fehlt vorne die Durchschlagskraft. Tore: 0:1 Felix Werner (27.), 0:2 Markus Maichle (57.), 1:2 Tilo Fischbach (63.), 1:3 David Mayer (79.). Res.: 3:1.

SC Schönebürg – SF Bronnen 3:1 (1:1). Über weite Strecken war das Spiel ausgeglichen. Der SCS hatte das Glück, das Spiel in den letzten fünf Minuten noch zu seinen Gunsten zu entscheiden. Tore: 0:1 Heiko Klaus (30.), 1:1, 3:1 Manuel Schlaich (43., 90.), 2:1 Simon Ruf (86.). Res.: 2:1.

SV Alberweiler – SG Mettenberg 4:2 (2:1). Ein gutes Kreisliga-A-Spiel sahen die Zuschauer in Alberweiler. Beide Teams spielten mit offenem Visier und hatten zahlreiche Tormöglichkeiten. Als sich schon alle auf ein Remis eingestellt hatten, gelangen dem SVA noch zwei Tore. Tore: 1:0 Elidon Onuzi (15.), 1:1 Tobias Guggenmoser (20.), 2:1 Matthias Hertenberger (41.), 2:2 Jan Block (49.), 3:2 Marcel Siegler (87.), 4:2 Mario Kaiser (90.+2). Res.: 2:1.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Altheim/Schemmerberg 1:0 (0:0). Ein verteiltes Spiel gab es in Oggelsbeuren mit einem glücklichen Ende für die Gastgeber. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern durch Jonas Weller das Tor des Tages. Bes. Vork.: Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren verschießt einen Foulelfmeter (19.). Res: 5:1.

SV Burgrieden – SGM Laupertshausen/Maselheim 5:0 (0:0). Die Gastgeber waren das spielerisch bessere Team, konnten dies aber in der ersten Halbzeit nicht in Tore ummünzen. Im zweiten Durchgang platzte dann der Knoten und gegen die nun stark abbauenden Gäste gelang noch ein deutlicher 5:0-Erfolg. Tore: 1:0, 3:0 Jonas Enderle (48., 75.), 2:0 Deniz Cimen (51.), 4:0 Florian Griesmeier (83.), 5:0 Pascal Gietl (89.). Res.: 5:1.