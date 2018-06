Viele Eltern im Kreis ziehen die Realschule vor

Nach dem Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium ging Dennis nicht mehr gern zum Unterricht. „Er hat nicht mehr gelacht und wurde immer aggressiver“, sagt seine Mutter Monika Lehmann (Namen von der Redaktion geändert). Sie handelte so, wie viele andere Eltern im Kreis Biberach – und schickte ihren Sohn trotz hervorragender Noten auf die Realschule. Etwa ein Drittel der Kinder, die von den Grundschulen eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, gehen im Kreis später auf die Realschule. Das steht im IHK Bildungsreport 2010.

Die Familie Lehmann hatte sich die Entscheidung für die weiterführende Schule nicht leicht gemacht. „Ich wusste, was am Gymnasium auf ihn zu kommen wird“, sagt Monika Lehmann. Mit einem Notendurchschnitt von 1,8 wollte der Junge aber unbedingt auf ein Gymnasium gehen. „Da haben wir ihn gelassen. Wir wollten ja nicht, dass er uns später Vorwürfe macht.“ Schon nach einem Jahr wechselte Dennis.

Übergangsquoten sind stabil

Seit Jahren sind die Zahlen der Schüler, die trotz Gymnasialempfehlung auf die Realschule stabil. „Das sind keine neuen Entwicklungen für uns“, sagt Wolfgang Schott, Leiter des Wieland-Gymnasiums. Ihr Abitur machen viele Jugendliche dann an gewerblichen Gymnasien. Der Rektor der Dollinger Realschule Marcus Pfab ist von den Vorteilen seiner Schule überzeugt. Gerade die Wahlfächer an der Realschule seien häufig praktischer orientiert. Auch die Unterrichtsmethodik sei eine andere. „Während Gymnasiallehrer an Universitäten ausgebildet werden, studieren Realschullehrer an Pädagogischen Hochschulen, wo die Pädagogik wichtiger ist.“

Diese andere Unterrichtsmethodik sehen auch Schott und Sabine Imlau, Rektorin des Pestalozzi-Gymnasiums. Kinder, die später studieren wollen, seien auf dem Gymnasium am besten aufgehoben. „Gerade auf dem Gymnasium wird explizit auf die Studierfähigkeit hingearbeitet“, sagt Imlau.

Zu viel Nachmittagsunterricht

Dennis möchte später Elektroingenieur werden. Das Fach muss man studieren. Dennoch ist Monika Lehmann froh, dass ihr Sohn an die Dolli gewechselt ist. Auf dem Gymnasium hatte er ihrer Ansicht nach zu viel Nachmittagsunterricht und zu viele Hausaufgaben. „Ich hatte gar keine Zeit mehr für das Tennistraining oder Freunde“, sagt Dennis. Durch die Einführung des achtjährigen Gymnasiums hätten die Schüler zu wenig Zeit für zu viel Stoff.

Sabine Imlau vermutet, dass eben dieser Ganztagsbetrieb der Gymnasien viele Eltern davon abhält, ihre Kinder auf diese Schulen zu schicken. „Der Ganztagsbetrieb bietet uns aber die Chance, die Stundenpläne der Kinder etwas aufzulockern. So müssen sie nicht die ganze Zeit durchknüppeln.“

Zeit für andere Dinge als Unterricht und Hausaufgaben hätten die Schüler auch auf dem Gymnasium, ergänzt Schott. „Wir haben zum Beispiel über 100 Schüler in der Schülermitverwaltung. Die haben also noch Zeit, sich neben der Schule zu engagieren.“

Dennis hatte aber auf dem Gymnasium nur noch einmal in der Woche Zeit für sein Tennistraining. Inzwischen geht der Zwölfjährige wieder viermal in der Woche dorthin. Monika Lehmann möchte, dass alle ihre Kinder Abitur machen. Trotzdem sollen sie auf die Realschule gehen. „Meine Jüngste ist jetzt in der ersten Klasse. Egal, welchen Schnitt sie hat, sie wird auch nicht aufs Gymnasium gehen“, sagt sie.