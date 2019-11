Viele Chancen zum Sieg nicht genutzt

Der FV Biberach hat den Sprung auf Tabellenplatz drei in der Fußball-Landesliga verpasst. Die Mannschaft von Spielertrainer Florian Treske kam beim SV Kehlen nicht über ein 1:1-Unentscheiden hinaus. Das Ergebnis stand bereits zur Pause fest. Andreas Wonschick hatte den FVB nach zehn Minuten mit seinem 15. Saisontreffer in Führung bracht, Florian Amann glich für die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde aus.

„Da war heute deutlich mehr drin“, fasste Treske die Partie in der Friedrichshafener Vorstadt zusammen. „Wir hätten nach dem 1:0 nachlegen und bis zum Ausgleich das Spiel schon entscheiden müssen“, war der erneut als Innenverteidiger auflaufende gelernte Stürmer dann doch enttäuscht über die Punkteteilung. Doch sein Team versäumte es, über den Treffer von Wonschick hinaus, die nötigen Tore zu machen. Jonathan Hummler, Fabian Scheffold und auch erneut der Biberacher Kapitän schafften es nicht, frühzeitig alles klar zu machen. Wonschick hatte die Führung nach einer Flanke von Raphael Geiger aus sechs, sieben Metern per Kopf erzielt. Das 1:1 durch Amann fiel quasi aus dem Nichts und der Gastgeber konnte sich schon zur Halbzeit bei seinem Keeper Claudius Stritt bedanken, dass der SV Kehlen noch im Spiel war.

Nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Biberach spielte auf das zweite Tor, der SVK verteidigte geschickt und versuchte, je länger das Spiel dauerte, auch Akzente nach vorn zu setzen. Vor allem durch Standards war Kehlen gefährlich. Die besseren Chancen hatte erneut der Gast, doch Treske, Scheffold und der eingewechselte Julius Grimm brachten den Ball nicht über die Linie. Dies gelang aber auch dem SV Kehlen nicht mehr, der seinerseits durch Jonas Klawitter und Dominik Blaser zwei Hochkaräter vergab.

„Am Ende müssen wir sogar noch froh sein, dass wir einen Punkt mitnehmen, aber über das gesamte Spiel gesehen – vor allem fußballerisch haben wir das Spiel dominiert – hätten es heute drei Zähler sein müssen“, so Treske. So bleibt der FV Biberach Vierter und hat bis zur Winterpause noch zwei wichtige Heimspiele gegen Tabellenführer FC Albstadt am nächsten Samstag sowie den FV Rot-Weiß Weiler eine Woche später zu bestreiten. „Wenn wir diese Spiele gewinnen, dann können wir im neuen Jahr richtig angreifen“, freut sich Treske auf die kommenden Spitzenspiele.