Viele Biberacher Bestzeiten beim Schwaben-Cup

Mit elf Schwimmerinnen und Schwimmern ist die TG Biberach zum Schwaben-Cup in Stuttgart gereist. Diese erzielten laut TG-Mitteilung viele Bestzeiten.

Unter den TG-Startern waren auch Anne Schilling (Jahrgang 2009), Marie Stütz (2011) und Leo Schreiber (2012). Schreiber konnte bei seinem ersten Wettkampf in diesem Jahr zwei Goldmedaillen (50 Meter Rücken/0:47,15 Minuten; 100 m Schmetterling/1:59,56) und zwei Silberne (50 m Schmetterling/0:52,18; 100 m Rücken/1:45,82) aus dem Wasser fischen. Stütz musste sich einer wesentlich größeren Konkurrenz stellen und verbuchte eine Bronzemedaille (50 m Freistil/0:35,38) sowie Platzierungen unter den besten zehn (50 m Rücken; 50 m Brust sowie 12./100 m Freistil/1:24,33). An Tag zwei allerdings ärgerte sie sich: „Es lief nicht gut. Ich wurde zweimal disqualifiziert.“ Der Grund waren Frühstarts. Schilling startete fünf Mal und schlug jedes Mal mit einer persönlichen Bestzeit an. Ihre beste Platzierung war Rang zehn (50 m Rücken).

Sechs Medaillen holte sich Marleen Plachetka (2006). Mit ihrer Zeit über 50 m Freistil (0:27,97) rückte sie in der deutschen Bestenliste ihres Jahrgangs auf Platz 25 vor. Damit erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der Jahrgangs-DM in Berlin Ende Mai starten kann. Weitere zwei Medaillen gingen an Lilian Konradi (2008/2./100 m Schmetterling/1:28,68; 3./200 m Brust/3:22,57).

Edelmetall erreichte auch Ellen Grundl (2005/3./50 m Rücken/0:34,58). Außerdem legte sie die 400 m Freistil erstmals unter fünf Minuten zurück (4:53,18). Heidi Müllers (2006) erhielt ebenfalls eine Bronzemedaille (50 m Rücken/0:34,05) und verbesserte sich stark über 200 m Rücken (2:42,34).

Kirill Kataman (2008) schwamm zum ersten Mal in einem Wettkampf die 1500 m Freistil und brauchte für die 30 Bahnen 20:24,63 Minuten. Bei seinen fünf weiteren Starts kam er immer unter die ersten zehn. Leticia Schäfer (2007) verbesserte ihre Zeiten über fünf von sechs Strecken und erreichte vier Top-10-Plätze. Ihr größter Leistungssprung gelang ihr über die 100 m Rücken (1:20,81). Jana Durawa (2008) schwamm bei allen ihren Starts nach TG-Angaben beachtliche Bestzeiten und landet dreimal unter den ersten zehn. Die meisten und härtesten Strecken brachte Nina Schilling (2005) hinter sich. Sie startete über 400 m, 200 m und 50 m Freistil, 400 m und 200 m Lagen, 200 m, 100 m und 50 m Schmetterling. Besonders stark verbesserte sie sich über die Freistilstrecken. TG-Trainer Dieter Eisele beglückwünschte alle zu ihren vielen Bestzeiten.