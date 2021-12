Viele Bestzeiten in Karlsruhe

Bei den 54. internationalen Schwimmsporttagen in Karlsruhe ist die TG Biberach mit neun Sportlerinnen und Sportlern gegen eine starke Konkurrenz aus ganz Deutschland angetreten. Die beste Platzierung gelang Marleen Plachetka (Jahrgang 2006) über 50 Meter Freistil. Sie wurde in 0:28,18 Minuten Fünfte in der offenen Wertung. Über 50 m Schmetterling (0:31,64 Minuten) konnte sie sich über eine Bestzeit freuen.

Zugang Kirill Kataman (2008) startete in Karlsruhe das erste Mal für die TG und zeigte, dass er eine große Bereicherung für das Team ist. Er konnte zwei siebte Plätze in der Jahrgangswertung erreichen (50 m Brust/0:41,63 Minuten; 50 m Freistil/0:29,25). Heidi Müllers (2006) bot ebenso eine starke Vorstellung und verbesserte sich zweimal (50 m Rücken/0:34,80; 50 m Freistil/0:30,52). Auch Nina Schilling (2005) präsentierte sich in guter Form mit Bestzeiten (400 m Lagen/6:18,97; 50 m Schmetterling/0:36,06; 100 m Freistil/1:10,41). Leon Lein (2002) erreichte seine beste Platzierung über 400 m Freistil (19./4:50,66) und schwamm so schnell wie nie zuvor über 50 Meter Schmetterling (0:30,73).

Hannah Späth (2005) trat zweimal an und erzielte zwei Bestzeiten (800 m Freistil/6:18, 97; 200 m Lagen/3:00,55). Auch Leticia Schäfer (2007), Lilian Konradi und Jana Durawa (beide 2008) schlugen bei jedem ihrer Starts mit einer Bestzeit an. Bei allen gelangen die 50 Meter Schmetterling besonders gut. Schäfer (0:38,38) wurde Zehnte. Konradi (0:38,54) belegte Platz 13. Durawa (0:47,33) landete auf Rang 18. TG-Trainer Dieter Eisele fasste zufrieden zusammen: „Es wurden zu fast 90 Prozent Bestzeiten geschwommen.“