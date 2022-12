Viele Bestzeiten für TG-Schwimmteam in Uster

Zum Höhepunkt im ersten Trainingszyklus ist das Schwimmteam der TG Biberach als einzige deutsche Mannschaft in Uster beim Christmas Cup angetreten. Das Schwimmbad in der Nähe von Zürich ist das größte der Schweiz und bot laut TG-Mitteilung optimale Bedingungen für den ersten Saison-Wettkampf auf der 50-Meter-Bahn. Die Schwimmerinnen und Schwimmer der TG profitierten auch davon und schwammen 25 Bestzeiten bei 33 Starts.

„Die vielen Bestzeiten sind schön“, freute sich TG-Trainer Dieter Eisele über die Effizienz des Trainings nach dem Wettkampf. Marleen Plachetka (Jahrgang 2006) gewann einen Tannenbaum in Silber über 100 Meter Freistil (1:00,67 Minuten) und einen in Bronze (50 m Freistil/0:27,33). Sie kam bei allen ihren Starts unter die besten zehn. Eine besonders gute Bestzeit gelang ihr nach TG-Angaben über die 200 Meter Brust in 3:03,68 Minuten.

Auch Hannah Späth (2005) konnte sich über 200 Meter Lagen unter den besten zehn einreihen (3:06,95). Sie schwamm bei jedem Start eine Bestzeit, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen war. Leticia Schäfer (2007), die frisch genesen an den Start ging, war laut TG-Mitteilung immer flott unterwegs und verpasste zweimal nur knapp die Top Ten (200 m Rücken/2:52,17; 50 m Rücken/0:35,33).

Kirill Kataman (2008) konnte sich über sechs Bestzeiten bei sechs Starts freuen. Besonders stark verbesserte er sich über 50 Meter Brust (11./0:36,89). Heidi Müllers (2006) freute sich über ihre neue persönliche Bestzeit über 100 Meter Freistil (1:05,86), ihre beste Platzierung erreichte sie über 50 Meter Schmetterling (15./0:33,53). Ebenso Platz 15 erreichte Jana Durawa (2008) über 400 m Freistil mit einer Bestzeit (5:18,98). Auch über 50 m Schmetterling konnte sie sich stark verbessern (0:37,50).