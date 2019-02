Viele Bestnoten bei „Jugend musiziert“

Zahlreiche musikbegeisterte Kinder und Jugendliche aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Biberach traten an den vergangenen Wochenenden in Ehingen und Neu-Ulm beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ an.

„Die Verantwortlichen freuen sich besonders über die auch im Verhältnis zum vergleichbaren Wettbewerb 2016 leicht gestiegenen Teilnehmerzahlen, die das große Engagement und das hohe Niveau der jungen Musiker, aber auch die hervorragende Qualität der Musikausbildung in der Region zum Ausdruck bringen“, teilen die Organisatoren des Regionalwettbewerbs in einer Pressemeldung mit.

Nach monatelanger intensiver Vorbereitung konnten sich wieder alle Teilnehmer über Preise freuen, darunter sehr viele erste Preise und sogar die Höchstpunktzahl von 25 Punkten wurde mehrfach vergeben.

Wichtig seien im Regionalwettbewerb aber nicht nur die Punkte und Preise, er biete den Kindern und Jugendlichen auch Raum für Begegnung mit anderen musikbegeisterten jungen Menschen und zum Kennenlernen neuer Werke, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zudem erhielten die jungen Musiker ein Feedback zu ihrem Auftritt und Impulse für die weitere instrumentale und vokale Entwicklung in den Beratungsgesprächen mit den Fachjuroren. „So wird der Wettbewerb seiner pädagogischen Zielsetzung, den musikalischen Nachwuchs zu fordern, aber auch zu fördern, in ganz besonderer Weise gerecht.“

Der Regionalwettbewerb wurde wieder durch die Musikschule Ulm in enger Kooperation mit den Musikschulen der Kreise Biberach und Alb-Donau und insbesondere der Musikschule Ehingen organisiert, deren Kollegen und Mitarbeiter unter der Leitung von Michael Buntz maßgeblich zur erfolgreichen Durchführung des Wettbewerbs beitrugen. Ausgeschrieben war der Wettbewerb in den Solowertungen Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang (Pop), der Duowertung Klavier und ein Blasinstrument sowie in den Ensemblewertungen Klavier-Kammermusik, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Alte Musik und „Besondere Instrumente“ (Baglama-Ensemble, Hackbrett-Ensemble).

Einzelne Wertungen werden gemeinsam mit dem Regionalwettbewerb Neu-Ulm nur in jeweils einer der beiden Donaustädte durchgeführt, daher haben auch die Teilnehmer der Region Ulm, Alb-Donau und Biberach in den Kategorien Gesang (Pop), Akkordeon und Zupf-Ensemble erst am kommenden Wochenende in Neu-Ulm ihren Auftritt.