Viele Attraktionen im Freibad

Der diesjährige Aktionstag im Biberacher Freibad findet am Sonntag, 29. Juli, von 10 bis 16 Uhr statt. Das Angebot ist Teil der Reihe „Die Welt mit Kinderaugen“, eine Initiative der Ewa Riss, Kreissparkasse Biberach, Nic Spiel und Art sowie Schwäbischen Zeitung. „Unser Team hat sich ein umfangreiches, tolles Programm für Klein und Groß ausgedacht“, freut sich Joachim Isenmann, Teamleiter Bäder der Stadtwerke Biberach. Neben Hüpfburg und Fußball-Billard erwarten die Besucher auch Megaballs. Mit den großen Kugeln kann man übers Wasser und die Wiese rollen. Weiterhin dürfte eine mobile Kartbahn für Spaß sorgen. Zusammen mit dem Ehepaar Maucher können die Kinder Andenken an diesen Tag basteln. Und wer sich zum Beispiel in ein wildes Tier verwandeln möchte, der ist beim Kinderschminken richtig. Mit etwas Glück kann man beim Gewinnspiel der „Schwäbischen Zeitung“ Preise abräumen und für jedes Kind gibt eine Kugel Eis gratis. Zudem stellen sich Vereine wie die DLRG, der Tauch-Sport-Club und die Kindersportschule (Kiss) vor. Auch kann das Sportabzeichen Schwimmen abgelegt und an einer Aqua-Fitness-Schnupperstunden teilgenommen werden.

Familien zahlen drei Euro, Erwachsene zwei Euro, Jugendliche, Ermäßigte und Geldwertkartenbesitzer jeweils einen Euro an Eintritt. Der Liebherr-Parkplatz beim Hallensportbad kann mitgenutzt werden. Der Aktionstag findet bei jeder Witterung statt.