Viel Schnee, keine Testspiele

Die Fußball-Landesliga will kommendes Wochenende die Winterpause beenden und mit den ersten Pflichtspielen in diesem Jahr starten. Das vorgezogene Spiel zwischen dem FC Ostrach und dem TSV Berg, das bereits vergangenen Samstag hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund der Schneefälle abgesagt. Auch die Mannschaften aus dem Bezirk Riß konnten ihr Vorbereitungsprogramm am Wochenende nicht wie geplant abspulen. Die Spiele FV Olympia Laupheim – FC 1920 Gundelfingen, SV Ochsenhausen – VfL Mühlheim und TSV Neu-Ulm – SV Mietingen fielen der Witterung zum Opfer und wurden abgesagt.

Am ersten Landesligaspieltag nach der Winterpause greift aus dem Bezirk Riß übrigens nur der SV Ochsenhausen ins Geschehen ein – sofern es die äußeren Bedinungen zulassen sollten. Der SVO ist am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, beim FV Altheim zu Gast. Für den FV Olympia Laupheim (in Ochsenhausen) und den SV Mietingen (gegen Eschach) geht es erst eine Woche später am ersten Märzwochenende los.