Intendantin beschreibt, was die Biberacher Filmfestspiele so besonders macht

Von einer tollen Stimmung in der Stadthalle haben nach der Eröffnung der 43. Biberacher Filmfestspiele sowohl Intendantin Nathalie Arnegger als auch das Team des Eröffnungsfilms „Me, We“ am Dienstagabend gesprochen. Vorangegangen waren Worte des Dankes an die Organisatoren.

Noch bevor der österreichische Eröffnungsfilm „Me, We“ auf der großen Leinwand der Stadthallenbühne begann, nutzte Nathalie Arnegger die Gelegenheit, sich namentlich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Filmfestvorstand und im Festivalbüro zu bedanken. Alle hätten sie in den ersten turbulenten Monaten im neuen Amt und bei der Vorbereitung des Festivals großartig unterstützt.

Freude bei der Kuratorin

Einen besonderen Dank richtete sie an Anke Rauthmann, die als Kuratorin zusammen mit Nathalie Arnegger für die Filmauswahl verantwortlich war. Man kenne sich aus langjährigen gemeinsamen Zeiten, beispielsweise bei der Berlinale. „Ich freue mich, jetzt hier am Festival mitwirken zu dürfen“, sagte Rauthmann.

Interview mit Nathalie Arnegger, Intendantin der Biberache Filmfestspiele

Vereinsvorsitzender Tobias Meinhold und Nathalie Arnegger zeigten sich froh darüber, dass auch die Sponsoren des Festivals während der Corona-Pandemie und des Intendantenwechsels zur Stange gehalten hätten und die Filmfestspiele großzügig mit Sponsorengeldern und dem Stiften von Filmpreisen unterstützten.

OB schlägt Bogen in die Vergangenheit

Den Reigen der Dankadressen setzte an diesem Abend auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler fort. Neben dem Vereinsvorstand richtete er das Lob vor allem an Nathalie Arnegger. Die neue Intendantin habe in ruhiger und zielstrebiger Art und Weise und trotz mancher Widrigkeiten die Planung des Festivals vorangetrieben und ihm bereits ihren Stempel aufgedrückt.

Zeidler schlug aber explizit auch den Bogen in die Vergangenheit. Man werde fortsetzen, was Festivalgründer und Ehrenbürger Adrian Kutter in rund 40 Jahren aufgebaut habe. Die Biberacher Filmfestspiele hätten auch in Zukunft einen wichtigen Platz auf der Festivallandkarte, sagte Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski, die der neuen Intendant ebenfalls eine gute Hand wünschte. Das Publikum unterstrich dies alles mit großem Beifall.

Er ist ein Statement für Vieles, was hier bis Sonntag zu sehen sein wird. Nathalie Arnegger

Sie sei etwas aufgeregt gewesen, als sie die Bühne betreten habe, sagte Nathalie Arnegger nach der Eröffnung. „Inzwischen bin ich aber entspannt, weil es endlich einfach losgeht.“ Sie freue sich auf die kommenden Tage, „und ich werde sicher auch einfach nur mal Gast auf dem eigenen Festival sein, um alles auf mich wirken zu lassen“, kündigte sie an.

Sie habe sowohl beim Publikum als auch bei den Filmschaffenden gespürt, dass eine gute Stimmung und eine große Freude da sei, nun wieder gemeinsam Filme anzusehen und darüber zu diskutieren. Der Eröffnungsfilm „Me, We“ der Flucht und Integration thematisiert, sei aus ihrer Sicht dafür ein guter Auftakt gewesen. „Er ist ein Statement für Vieles, was hier bis Sonntag zu sehen sein wird“, sagte Arnegger.

Auf einen Geheimtipp für einen Film, den Besucherinnen und Besucher auf jeden Fall beim Festival gesehen haben sollten, will sich Arnegger nicht festlegen lassen: „Ich mag jeden einzelnen Film, den wir zeigen, jeder hat seine eigene Kraft.“