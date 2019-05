Viel Brisanz in Baltringen und Gutenzell

Der 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß wird schon am Freitag, 10. Mai, mit zwei Partien eröffnet. Die SF Schwendi haben den TSV Ummendorf zu Gast (Anpfiff 18.30 Uhr), im Illertalderby empfängt der SV Dettingen den TSV Kirchberg (Anpfiff 19 Uhr). Im Fokus des Spieltags stehen das Verfolgerduell des VfB Gutenzell gegen den SV Sulmetingen und die Partie des SV Baltringen gegen Reinstetten. Anstoß ist bei allen Partien am Sonntag, 12. Mai, um 15 Uhr.

Eine Stunde lang spielte der SV Dettingen am Vorsonntag stark, die letzten 30 Minuten waren allerdings kein Bewerbungsschreiben für das Lokalderby gegen den TSV Kirchberg. Spielertrainer Andreas Betz dürfte die dabei gemachten Fehler angesprochen haben, in seinem vorerst letzten Derby gegen den TSV will er als Sieger den Platz verlassen. Die Gäste treten die vier Kilometer weite Anreise mit breiter Brust und einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen an, zuletzt gab es zwei Siege gegen Teams aus dem ersten Tabellendrittel. Die in der Vorwoche ausgefallene Innenverteidigung könnte wieder an Bord sein, vorne sollen es die schnellen Stürmer richten.

In der Vorwoche zogen die SF Schwendi ins Pokalfinale ein, in der Liga plagt den Achten aber eine Ergebniskrise. In den acht Partien der Rückserie gab es fünf Punkte. Beim jüngsten 2:3 in Ringschnait fehlte allerdings wichtiges Stammpersonal, gegen den TSV Ummendorf soll unabhängig davon ein Sieg her. Für die Gäste geht nach einer fast zweiwöchigen Spielpause der Abstiegskampf weiter. In den beiden Partien zuvor deutete der Aufsteiger mit vier Punkten gegen deutlich besser platzierte Teams an, dass man den noch längst nicht aufgegeben hat, der TSV braucht aber erneut Zählbares.

Der späte Siegtreffer des SV Mietingen beim Auftritt in Steinhausen durch Torjäger Robin Ertle war dann wohl auch ein Stück weit erzwungenes Glück. Der aktuelle Zwölf-Punkte-Vorsprung ist weitaus mehr als die halbe Miete zur Meisterschaft. Die kann man, einen eigenen Sieg gegen Olympia Laupheim II und einen Gutenzeller Punktverlust vorausgesetzt, schon vorzeitig eintüten. Die Gäste freuen sich auf ein Wiedersehen mit den ehemaligen Vereinskollegen Christian Glaser und Ben Rodloff und bewiesen am Vorsonntag bei der Aufholjagd gegen Dettingen gute Moral. Der Zehnte kann unbekümmert aufspielen und spekuliert auf eine Überraschung.

Elementaren Schaden hat die Derby-Niederlage des VfB Gutenzell am Vorsonntag nicht angerichtet, der Tabellenzweite hat es nach wie vor in der eigenen Hand, den Relegationsplatz auch in knapp vier Wochen zu belegen. Das Verfolgerduell gegen den SV Sulmetingen hat auf dem Weg dahin Meilenstein-Charakter, in den vergangenen sechs Vergleichen blieb der VfB unbesiegt. Auch der um einen Punkt hinter der Heimelf liegende SVS hat eindeutig Platz zwei im Visier, hatte aber zuletzt bei zwei torlosen Remis Probleme im Torabschluss. Im Duell der abwehrstärksten Teams der Liga ist keine Torflut zu erwarten, in der Vorrunde reichte schon ein VfB-Tor zum Sieg.

Beim SV Eberhardzell stört sich wohl niemand mehr daran, dass der vorwöchentliche Sieg in Reinstetten unter der Rubrik Arbeitssieg einzustufen war. Der SVE ist dank dieses Erfolges auf einem guten Weg, sich ein weiteres Jahr Bezirksliga-Fußball zu sichern, die letzten Zweifel würde man mit einem Sieg gegen den SV Steinhausen ausräumen. Die Rottumtäler machten am Vorsonntag beim unglücklichen 1:2 gegen Mietingen über 90 Minuten fast alles richtig. Der Tabellensechste hat in seinen verbleibenden vier Spielen, in denen es ausnahmslos gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel geht, noch einiges vor.

Der SV Baltringen hat den Puffer auf die Abstiegszone fast aufgebraucht. Nun gilt es für den Viertletzten, der als einziges Team der Liga noch ohne Sieg nach der Winterpause ist, gegen den SV Reinstetten Schlimmeres zu verhindern. Ein Sieg gegen das Schlusslicht würde das zuletzt etwas dünne Nervenkostüm entspannen. Die Gäste stehen im Grunde genommen seit Saisonbeginn mit dem Rücken zur Wand, haben aber schon mehrfach bewiesen, dass man mit diesem Druck umgehen kann. Der Klassenerhalt ist für den SVR, auch angesichts der zu erwartenden „sanften“ Abstiegsregelung nach wie vor im Bereich des Möglichen.

So ganz hat man beim Fünften SV Baustetten die Hoffnungen auf Platz zwei wohl nicht beiseite gelegt. Der SVB hat aber ein Spiel mehr als die Konkurrenz bestritten und benötigt bei realistischer Einschätzung aus den vier ausstehenden Partien auch vier Siege und Patzer der in Frage kommenden Mannschaften. Zu denen muss man unbedingt auch den Vierten SV Ringschnait zählen, der am letzten Spieltag Boden gutmachte und nun die Revanche für die 0:1-Vorrundenniederlage anvisiert. Gelingt die, wartet man beim SVR dann wohl auch gespannt auf das Ergebnis aus Gutenzell, der VfB ist dann der nächste Gegner.