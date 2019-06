Viel Arbeitsaufwand für 68 Zentimeter

Das Hitzehoch „Ulla“ sorgt in dieser Woche auch im Alb-Donau-Kreis und rund um Ulm und Neu-Ulm für Backofen-Wetter. Die Temperaturen können laut Prognosen auf bis zu 38 Grad steigen, weshalb unzählige Menschen Abkühlung in einem der vielen Badeseen in der Region suchen dürften.

Doch welche Badestelle ist die schönste im Alb-Donau-Kreis und rund um Ulm? Stimmen Sie jetzt für ihren Favoriten ab. Wir haben eine kleine Vorauswahl getroffen.