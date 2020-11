Videos zum Nachkochen

Vier Kochvideos mit jeweils einem dreigängigen Menü aus Frankreich, Georgien, Italien und England haben Mitglieder des Vereins Städte Partner Biberach aufgenommen. Nils Raumel (VHS Biberach) hat gefilmt und technisch unterstützt, die Stadt Biberach das Projekt finanziert. „Städte Partner kochen“ ist ein Beitrag zu den Internationalen Wochen in Biberach in diesem Corona-Herbst und ist über die VHS-Cloud buchbar.

Mit diesem Video-Kochkurs, erklärt Brigitte Burrichter, Vorsitzende des Valence-Ausschusses im des Vereins und Ideengeberin des Projekts, können nicht nur Freunde der Städtepartnerschaften sondern selbstverständlich alle Kochbegeisterte und kulinarische Genießer zuhause zusammen kochen und das gekochte Menü gemeinsam verzehren – ein gemütlicher Abend mit der Familie oder auch Freunden. Die Rezepte für die Menüs und auch eine Weinempfehlung des Vereins Städte Partner Biberach gibt es bei der Anmeldung über die vhs-Cloud. Jeder Kochabend kostet neun Euro.

Hans-Bernd Sick, der Vorsitzende des Vereins Städte Partner Biberach, meint bei seinem Intro, „Freundschaft geht durch den Magen“ und „viele Beziehungen von Biberachern in die Partnerstädte gehen sicher auf lange Abende bei gutem Essen zurück“. Auch wenn solche Begegnungen aktuell, durch die Corona-Pandemie bedingt, nicht so zahlreich sind, hofft der Verein diese Kontakte und Erinnerungen im Frühjahr und Sommer 2021 wieder beleben zu können.

Isabelle Thomas kennen viele Kochkursteilnehmer der VHS Biberach bereits von zahlreichen abwechslungsreichen Kochabenden. Sie präsentiert hier das französische Menü – stellvertretend für die älteste Biberacher Partnerstadt Valence: Eine farbenfrohe Tarte Tatin mit Tomaten macht den Auftakt, gefolgt von Poulet basquaise, einem Hühnchen in einer Kasserolle mit viel Gemüse, mit einem etwas anderem Kartoffelpüree (mit Zitrone und Olivenöl). Zum Abschluss ein Auflauf mit Aprikosen.

Natia Oehlcke stammt aus der Partnerstadt Telawi. Sie zeigt, wie das typisch georgische Käsebrot „Chatschapuri“ in ihrer Familie gebacken wird. Diese Art zugedeckte Käsepizza aus der Pfanne lieben viele Reisende in die georgische Partnerstadt. Vor dieser Hauptspeise bietet sie Tschichirtma, eine Suppe als Vorspeise an. Auch die Nachspeise kennen Georgienliebhaber in etwas anderer Form: Tatara.

Für die Partnerschaft mit Asti in Italien kochen Karsten Wiesner und Franz Mattes. Als Teilnehmer bei den vom Verein Städte Parner organisierten Kochkursen an der Kochschule „Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane“ haben sie Kocherfahrung in Asti sammeln dürfen und agieren begeistert mit Kräutern, Kapern, Teigrädchen, Biskuit, Creme und Früchten. Ihre Vorspeise ist Vitello Tonnato, das bekannte Kalbsfleisch mit würziger Tunfisch-Kapernsauce. Selbstgemachte Agnolotti con Plin nur in etwas Butter mit Salbei geschwenkt gibt es als Hauptgericht und zum Nachtisch ein „Tiramisu mal anders“.

Gareth Thomas zeigt zusammen mit Isabelle Thomas allen England-Liebhabern, dass es entgegen allen bösartigen Gerüchten auch in seiner Heimat leckere Gerichte gibt. Biberach ist mit dem Tendring District in England partnerschaftlich verbunden und mit der Kanalinsel Guernsey befreundet. Sein Starter ist ein typischer Garnelencocktail. Es schließt sich ein Guiness Pie mit Rindfleisch und natürlich dem berühmten braunen Bier an. Dazu ein Erbsenmus mit Broccoli – für deutsche Gaumen etwas Besonderes. Und zum Abschluss – wenn sich jemand dann noch rühren kann – ein Crumble mit Äpfeln, roten Beeren und Nüssen