Videoüberwachung für mehr Sicherheit in der Stadt?

Kein übereiltes Ein-Euro-Ticket im Stadtbusverkehr und eine mögliche Videoüberwachung des Stadtgartens sowie auf dem Gigelberg – das sind nur zwei der Themen, die die Freien Wähler (FW) umtreiben, wenn der Gemeinderat nun wieder seine Arbeit aufnimmt.

ÖPNV: Ende vergangenen Jahres wurde die Linienführung und der Takt der Stadtbusse verbessert. „Wir sind zufrieden damit, wie es im Moment läuft“, sagt FW-Fraktionsvorsitzender Ulrich Heinkele. Bevor man aber jetzt nach dem Ein-Euro-Ticket rufe, wie es die meisten anderen Fraktionen tun, sei es notwendig, dass erst einmal konkrete Zahlen auf den Tisch kommen, wie viele Menschen die Stadtbusse nutzen. „Dafür sollten wir uns wenigstens ein Jahr Zeit geben“, so Heinkele. Punktuelle Werbeaktionen für den Stadtbus unterstützen die FW. Auch die Idee der Grünen-Fraktion, das Umland in die Linienführung einzubinden sei gut. „Damit könnten wir vielleicht den Autoverkehr in der Stadt senken“, so Heinkele.

Lehrschwimmbecken/Hallenbad: Es sei gut, dass nun ein Lehrschwimmbecken an das Hallensportbad angebaut werde, als Ersatz für das marode Lehrschwimmbecken in Birkendorf, sagt die stellvertretende FW-Fraktionsvorsitzende Stefanie Etzinger. Allerdings wünsche sich ihre Fraktion auch noch ein weiteres 25- oder 50-Meter-Becken für das Hallenbad. „Das käme dann allen Bürgern zugute“, so Etzinger.

Sicherheit in der Stadt: Ein Patentrezept, wie sich die Alkoholexzesse und Auseinandersetzungen im Bereich des Stadtgartens verhindern lassen, haben die Freien Wähler nicht. „Die Polizei und der Ordnungsdienst der Stadt tun ja schon viel“, sagt Stefanie Etzinger. Inzwischen komme es wieder vermehrt vor, dass Steine und Flaschen vom Gigelberg auf die darunterliegenden Häuser geworfen würden, sagt Heinkele. „Die Stadt sollte prüfen, ob nicht eine Videoüberwachung in diesem Bereich und auch im Stadtgarten eine Option sein könnte.“ Zum Thema Sicherheit zählen die FW auch die Sicherheit vor Hochwasser. Die Stadt müsse die beschlossenen Hochwasserschutzmaßnahmen schnellstmöglich umsetzen, so Heinkele. „Hier ärgert uns besonders, dass es mit dem notwendigen Grunderwerb nur schleppend vorwärtsgeht.“

Preisgünstiger Wohnraum: Die FW machen sich für den bedarfsgerechten Bau von größeren und kleineren Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen stark. „Diese Wohnungen kann der Eigenbetrieb der Stadt selbst bauen oder ein anderer Bauträger“, sagt Stefanie Etzinger. Ihr ist vor allem ein Punkt wichtig: „Auch günstiger Wohnraum kann schön aussehen, wie zum Beispiel in der Otto-Schlecht-Straße im Talfeld.“

Marode Gebäude: Die FW wollen von der Stadtverwaltung eine sogenannte Negativliste denkmalwürdiger städtischer Gebäude, die in einem schlechten Zustand sind. „Nur wenn wir wissen, welche Häuser in einem besonders schlechten Zustand sind, können wir durch eine Sanierung einem ansonsten zwangsläufigen Abriss zuvorkommen“, sagt Heinkele.

Eislaufbahn: Eine Eislaufbahn im Winter ist ein alter Wunsch der FW-Fraktion, den sie auch in diesem Herbst wieder vorbringen will. Inzwischen fordert dies auch die SPD und schlägt als Standort den Lindele-Sportplatz vor. Die FW sehen das anders: „Eine solche Eislaufbahn gehört für uns in die Innenstadt, denn die wollen wir dadurch ja attraktiver machen“, sagt Stefanie Etzinger.

Spitalhof ohne Brunnen: Der Spitalhof ohne den inzwischen abgebauten Brunnen solle künftig für mehr kulturelle Veranstaltungen genutzt werden, wünscht sich Heinkele. „Er bietet dafür jetzt ideale Möglichkeiten.“ Was den Spitalhofbrunnen selbst angeht, so sprechen sich die FW dagegen aus, diesen in einem anderen Stadtteil wieder aufzustellen. „Ich bin gegen eine Zwangsbeglückung der Bürger mit diesem Brunnen“, sagt Heinkele.