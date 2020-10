Victoria Ammann dominiert L-Dressur

Beim Jugendturnier des Reitclubs Rissegg sind die Dressurprüfungen von den Reiterinnen des Gastgebers dominiert worden. Siege gingen in der Einsteigerklasse an Sophie Moll, in Klasse A* war Nelly Kohler nicht zu schlagen und die L-Dressur auf Trense dominierte Victoria Ammann klar.

An zwei Tagen wurden in Rißegg Prüfungen in Dressur und Springen ausschließlich für Kinder und Jugendliche ausgetragen. Das Organisationsteam um die Vorsitzende Christine Epple-Ammann zeigte sich rückblickend rundum zufrieden. Teilnehmer, Begleiter, Zuschauer, Richter und Helfer waren allesamt sehr bemüht um einen reibungslosen Ablauf und die Einhaltung aller geltenden Corona-Vorschriften.

Der erste Turniertag begann mit Dressurprüfungen. Den Dressurreiter-Wettbewerb gewann Sophie Moll (RC Rissegg) vor Elena Gruber und Lara Krebs (beide RV Fulgenstadt). In der E-Dressur setzte sich Elena Gruber vor Maike Reiner (RK Schmalegg) und Katharina Dobler (RFV Hauerz) durch. Die Dressurreiterprüfung der Klasse A* gewann Nelly Kohler (RC Rissegg) deutlich vor der zweitplatzierten Pauline Rief (RVG Biberach), Marco Menig (RFV Bad Wurzach) wurde Dritter.

Samira Wiest gewinnt Springreiter-Wettbewerb

Am Nachmittag wurden zwei Springprüfungen ausgetragen. Den Springreiter-Wettbewerb konnte Samira Wiest (RFV Kißlegg) für sich entscheiden. Ella Brockschnieder (RVG Biberach) wurde Zweite, Mia Brill (RV Sulmingen) und Marla Cetin (Ponyfreunde Biberach) teilten sich Rang drei. Den Sieg im Stilspring-Wettbewerb der Klasse E holte sich Moritz Gress (RFV Steinheim) vor Jana Roth (RFV Fronhofen) und Luisa Mayer (RFV Ochsenhausen).

Der zweite Turniertag startete erneut mit Dressurprüfungen. In der A*-Dressur hieß die Siegerin wie auch schon am Vortag Nelly Kohler (RC Rissegg). Lea Knorr (RFV Rot am See) erzielte mit ihrer Vorstellung Platz zwei, Carolina Steymann (RFV Isny-Rohrdorf) wurde Dritte. Mit großem Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Helene Hehle (RFG Oberreute Ihlingshof), gewann Victoria Ammann (RC Rissegg) die Dressurprüfung der Klasse L auf Trense. Nelly Kohler (ebenfalls RC Rissegg) wurde in diesem Wettbewerb Dritte.

Die erste Abteilung des Reiterwettbewerbs gewann Sophie Moll, Tosca Knorr (beide RC Rissegg) wurde Dritte. In Abteilung zwei gewann Finja Röder (Ponyfreunde Biberach). In der dritten Abteilung hieß die Siegerin Anna-Maria Locher (RSG Birkeschbach-Ittenhausen), Franka Eble (RC Rissegg) wurde Dritte. In Abteilung vier gewann Selina Nisch (PSF Munderkingen), Anna Schneider (RC Rissegg) bekam die weiße Schleife für Rang drei.

Lara Hecht siegt im A**-Springen

Der Nachmittag war den Springwettbewerben vorbehalten. In der Stilspringprüfung der Klasse A* mit einmaligem Stechen um den Sieg konnte Johanna Pernthaler (RFV Blaubeuren uU) sich über den Sieg freuen, Jannik Ege (RC Rissegg) wurde Dritter. Im A**-Springen siegte Lara Hecht (RC Bergatreute), Jannik Ege (RC Rissegg) wurde Vierter. Der Sieg im L-Springen ging an Leonie Immler (RTG Obere Mühle), Jannik Ege vom Gastgeber leistete sich einen Flüchtigkeitsfehler, war aber sehr schnell unterwegs, was ihm am Ende Platz sechs als schnellster Vier-Fehler-Ritt bescherte.

In zehn Tagen steht am 17. und 18. Oktober nun das Springturnier in Rißegg mit Springprüfungen bis zur Klasse M* auf dem Programm.