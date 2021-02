VHS-Vorträge zu Politik und Ehtik

Es geht um Nutztiere, Leihmutterschaft und die Covid-19-Pandemie: Im Februar und März bietet die Volkshochschule Biberach ein vielfältiges Angebot an Onlinevorträgen, die in den Themengebieten Politik, Ethik und Geschichte verortet sind.

Früher wurden Kinder nur durch Geschlechtsverkehr gezeugt. Heute kann Technologie nachhelfen, um Sperma und Eizelle zu einem Embryo zu verschmelzen. In einem Onlinevortrag am 25. Februar um 19 Uhr thematisiert die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Antje Schrupp „Ethische und politische Überlegungen zu Leihmutterschaft und technischer Reproduktion“.

Mit „Nutz-Tieren und Politik“ beschäftigt sich Philipp von Gall in seinem Onlinevortrag am 3. März um 19 Uhr. Er geht der Frage nach, wie man Schweinen und Kühen politisch gerecht werden kann. Der Vortrag liefert einen Überblick über staatliche und internationale Institutionen, die den Schutz der Tiere in der landwirtschaftlichen Tierhaltung in Deutschland garantieren sollen.

„Einheitsmythen: Die deutsche Einheit im kollektiven Gedächtnis“ lautet der Titel des Onlinevortrags von Annette Weinke. Der Zusammenbruch der DDR und die deutsch-deutsche Vereinigung führen vor allem im öffentlichen Raum und im politischen Meinungskampf bis heute ein zähes Nachleben. Es geht um die Ursprünge und die anhaltende Wirkmacht. Der Vortrag findet am 9. März um 19 Uhr statt.

„Seuchen schreiben Weltgeschichte“, sagt Ole Sparenberg vom Department für Geschichte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in seinem Onlinevortrag am 10. März um 19 Uhr. Ausgehend von der aktuellen Covid-19-Pandemie führt er vor Augen, dass Seuchen die Geschichte menschlicher Gesellschaften in hohem Maße geprägt haben und dass ihr Auftreten kein Schicksal war, sondern durch menschliche Verhaltensweisen wie Viehhaltung, Fernhandel und Eroberungszüge mitbestimmt wurde. Dieser Vortrag soll anhand von Beispielen diese Beziehung in langfristiger Perspektive von der Neolithischen Revolution über die Große Pest im Mittelalter bis zur europäischen Eroberung Amerikas nach Kolumbus und darüber hinaus nachzeichnen.