VHS-Kurse für Mamas und Schwangere starten

Um während der Schwangerschaft fit zu bleiben und nach der Geburt zurück in die alte Form zu finden, bietet die Volkshochschule Biberach mehrere Kurse für Mütter an. Das teilt die VhHSin einer Pressemeldung mit.

Beim „Yoga für Mutter/Vater mit Baby oder Kleinkind“ ab Dienstag, 26. April, von 10.30 bis 11.30 Uhr werden Mütter und Väter dabei unterstützt, ihren Platz im Leben mit Kind zu finden. Mütter können zwölf Wochen nach der Geburt (und nach dem Rückbildungskurs) mitmachen. Ziel ist es, wieder zurück in seine Kraft zu finden, den Beckenboden und die Körpermitte achtsam zu stärken. Der Kurs findet acht Mal in der VHS statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 76 Euro.

„Yoga in der Schwangerschaft“ heißt ein Kurs, der ebenfalls am Dienstag, 26. April, startet und acht Mal von 20.15 bis 21.45 Uhr in der VHS stattfindet. Sanfte Atem- und Yogaübungen sowie die Tiefenentspannung ermöglichen Körper und Geist, sich auf die Geburt vorzubereiten. Der Kurs richtet sich an Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche. Eine vorherige Rücksprache mit dem Frauenarzt ist erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 89 Euro.

„Mama-Fitness mit Baby/Kleinkind“ ab Mittwoch, 27. April, hilft den Teilnehmenden, ihre körperliche Höchstform nach Schwangerschaft und Geburt wiederzuerlangen, während sie wichtige Bindungsmomente mit ihrem Baby oder Kleinkind teilen. Der Kurs ist für Mütter mit Babys und Kleinkinder im Alter von null bis drei Jahren geeignet.

Zu den Übungen gehören die Straffung der Bauch-, Rücken-, Brust- und Beckenbodenmuskulatur, Vorbeugung und Behebung von babybedingten Rückenschmerzen sowie Steigerung der Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems. Der Kurs findet zehn Mal von 9 bis 10 Uhr in der Jugendkunstschule Biberach statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 63 Euro.