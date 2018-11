VHS bietet Yoga-Adventskalender an

Der Advent ist eine stressige Zeit, in der viele dennoch nach Ruhe und Stille suchen. Um die Menschen in der Region zu bewegen und gleichzeitig zu sich selbst zu bringen bietet die Volkshochschule (VHS) Biberach einen kostenfreien Yoga-Adventskalender an. Vom 1. bis 24. Dezember kann auf der Homepage der VHS jeden Tag ein Türchen angeklickt werden. Jeder Klick führt zu einem Video, in dem eine von vier Yogalehrerinnen eine Übungssequenz anleitet.

Die Idee hatte die stellvertretende Leiterin der VHS, Effi Holland, schon im Sommer. „Wir wollten an das beliebte Outdoor-Yoga anknüpfen, denn damit haben wir in den vergangenen Jahren viele Menschen erreicht“, sagt Holland. „Die Idee war ein Bewegungsangebot im Winter zu schaffen, das für alle geeignet ist.“ Deshalb hat die VHS auch Yogalehrerinnen ins Boot geholt, die unterschiedliche Yoga-Stile lehren. „Einige Dozentinnen haben sich für eine entspannende Sequenz entschieden, andere für dynamische und kräftigende Übungen. Da ist für jeden etwas dabei“, so Holland.

Die Yogalehrerinnen waren von Anfang an begeistert. „Es ist eine tolle Idee und ich würde wieder mitmachen“, sagt Yoga-Lehrerin Silke Letzgus. Sie macht in ihren sechs Kursen bereits kräftig Werbung für den besonderen Adventskalender. Manche Dozentinnen mussten sich trotzdem erstmal in die ganz andere Unterrichtssituation reinfühlen. „So ganz ohne echte Teilnehmer eine Übung anzuleiten ist ungewöhnlich“, sagt Claudia Eisenbraun.

24 Videos mit bis zu 20 Minuten Länge sind entstanden – für jeden Tag des Advents eines. Geplant, gedreht und geschnitten hat die Videos die 19-jährige Elisa Jones. Sie absolviert gerade ihren Bundesfreiwilligendienst bei der VHS und konnte mit ihrem Start im September gleich ein eigenes Projekt übernehmen. Sie ist voll des Lobes für die Dozentinnen. „Meistens reichte ein Anlauf, dann war das Video im Kasten“, so die Abiturientin.

Menschen sollen Ruhe finden

Die Yogalehrerinnen haben teilweise das Thema Advent in den Sequenzen mit verarbeitet. „Ich habe mich fast ausschließlich für ruhige Übungen entschieden“, sagt Kerstin Meinhold. „In der stressigen Vorweihnachtszeit will ich dazu beitragen, dass die Menschen in sich kehren und zur Ruhe finden.“

Die Yogalehrerinnen

Kerstin Meinhold aus Attenweiler praktiziert Hatha-Yoga, eine Yoga-Art, die von ruhigen, langsamen Bewegungen geprägt ist. Insgesamt drehte sie fünf Videos für den Yoga-Adventskalender. Claudia Eisenbraun aus Biberach macht ebenfalls Hatha-Yoga, sie ist in sechs Videos zu sehen. Isabel Himmler bietet seit 2016 immer im Sommer Outdoor-Yoga im Vinyasa-Flow-Stil an. Bei dem dynamischen Stil ist der Atem im Einklang mit der Bewegung. Sie ist insgesamt in acht VHS-Videos zu sehen. Silke Letzgus aus Schwendi unterrichtet seit 2003 Power-Yoga, eine sportliche Variante des Yoga mit viel Bewegung. Für den Adventskalender überlegte sie sich fünf Übungssequenzen.

Yoga-Lehrerin Isabel Himmler vermittelt am Samstag, 8. Dezember, von 18.30 bis 19.30 Uhr Yoga in einem meditativen und besinnlichen Umfeld mit klassischer Musik. Das Seminar findet im Gemeindezentrum St. Martin, Kirchplatz 3-4, im Großen Saal statt und die Gebühr beträgt zwei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.