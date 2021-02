VHS bietet Online-Sportkurse für Senioren an

In Zeiten von Corona gehören Senioren zur Risikogruppe. Einige von ihnen wollen sich auch nach dem Lockdown nicht in größeren Gruppen treffen. Gerade für diese Menschen ist Sport aber wichtig, um fit zu bleiben und das Immunsystem zu stärken. Deshalb bietet die Volkshochschule Biberach (VHS) Online-Sportkurse speziell für ältere Menschen an.

Yogalehrerin Claudia Eisenbraun zeigt ihren Teilnehmern im Online-Kurs „Bewegung – Atmung – Entspannung ab 70“ ab dem 25. Februar Übungen aus dem Hatha-Yoga. Ziel ist es, Beweglichkeit zu erhalten und die Muskulatur zu kräftigen.

Vinyasa-Yogalehrerin Isabel Himmler übt mit ihren Teilnehmern sanftes Yoga auf dem Stuhl. Der achtteilige Kurs, der am 3. März startet, ist vor allem für Teilnehmer gedacht, die auch im Alter flexibel bleiben wollen.

Elemente aus Yoga, Pilates und Feldenkrais nutzt Monika Walker-Steinchen in ihrem Online-Kurs „Ganzheitliche Gymnastik 60+“ ab 5. März, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.

VHS-Dozentin Hülya Dömes bietet zwei Kurse zum Thema „Ganzheitliche Gymnastik 60+“ an. Diese starten online am 16. März. Dömes zeigt ihren Teilnehmern Übungen, mit denen diese beweglich bleiben, Kraft und Ausdauer werden außerdem trainiert. Ziel ist es, körperliche Beschwerden zu reduzieren.

Alle Kurse starten zunächst online. Je nach aktueller Corona-Richtlinie können die Kurse später auch wieder präsent stattfinden.