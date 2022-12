VHS bietet Online-Meditation für Ruhesuchende

Eine Anmeldung bis Montag, 12. Dezember, 12 Uhr, ist notwendig über die Internetseite www.vhs-biberach.de, per Mail an vhs@biberach-riss.de oder telefonisch unter 07351/51-338.

Kurz vor Weihnachten geht es oft hektisch zu: In dieser Zeit können sich die Bürger beim kompakten VHS-Onlinekurs „Meditation“ auf sich selbst besinnen. Meditieren wollen viele, dran bleiben aber nur wenige. Mit dem Online-Meditationskurs will Yogalehrerin Isabel Himmler die Meditation nahebringen und deren positive Effekte wie Entspannung und die Fokussierung der Aufmerksamkeit im Alltag erfahrbar machen. Der beste Ort dafür ist das eigene Zuhause, denn Meditation wirkt am besten, wenn sie regelmäßig mehrmals in der Woche praktiziert wird. Benötigt werden zu Hause eine Decke und ein Sitzkissen, ein Stuhl ist ebenfalls möglich. Passend zur Kurszeit soll das Thema Advent und Weihnachten eine Rolle spielen. Der erste Kurstag ist am Montag, 12. Dezember, 19.30 bis 20.30 Uhr. Die weiteren vier Einheiten sind am Mittwoch, 14., Freitag, 16., Montag, 19., und Mittwoch, 21. Dezember, jeweils 19.30 bis 20 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 19 Euro.