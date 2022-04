VHS Biberach bietet Spiele in Wald und Wiese

Anlässlich des städtischen Kulturleitthemas „Spielen in der Stadt“ organisiert die VHS Biberach am Freitag, 29. April, von 14.30 bis 17 Uhr im Dürnachstadion Ringschnait einen Nachmittag zum Thema „Spiele in Wald und Wiese“. In einem Wald oder auf einer Wiese kann man fantastische Spiele spielen. Wald- und Wiesenspiele befriedigen den Bewegungsdrang von Kindern, laden aber auch zum leisen Staunen, Betrachten und Fühlen ein. Der Spielenachmittag, der in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten St. Michael stattfindet, ist geeignet für Familien mit Kindern von fünf bis sieben Jahren. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Die Kursgebühr von 10,50 Euro gilt pro Familie. Eine Anmeldung bis fünf Tage vorher ist möglich unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder unter Telefon 07351 / 513 38.