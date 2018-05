VHS auf der grünen Wiese

Das Outdoor-Bewegungsangebot der Volkshochschule an grünen Plätzen im Biberacher Stadtgebiet startet wieder am Montag, 4. Juni, und dauert bis 9. Juli. Neben Yoga, sind in diesem Jahr auch Qi Gong, Salsa und Tango im Programm. Schirmherr ist Oberbürgermeister Norbert Zeidler.

Neben Yogaterminen montags und donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr auf Plätzen im gesamten Stadtgebiet mit Isabel Himmler gibt es nun auch dienstags weitere Bewegungsangebote: Salsa kann mit Katja Schlegel, Karin Arlt und Freder Uhlig auf dem Pausenhof der Mittelberg-Grundschule und Tango mit Rodica und Werner Lutsch auf dem Schadenhof ausprobiert werden. Neben den Tanzangeboten gibt es zur Entspannung Qi Gong im Wielandpark mit Renate Jakob und gesundes, körperbewusstes Laufen mit Philipp Posmyk. Das Outdoor-Angebot endet am 9. Juli mit Yoga im Dürnachstadion in Ringschnait. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen ins Foyer der VHS verlegt. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht notwendig. Der Unkostenbeitrag beträgt zwei Euro.

Am Donnerstag, 21. Juni, um 6.15 Uhr treffen sich die Yogis zum Weltyogatag im Stadion, um für eine Stunde zusammen Sonnengrüße zu üben. „Der Tag will positive Zeichen setzen und Möglichkeiten schaffen, den friedlichen Umgang miteinander individuell und kulturell zu fördern“, heißt es in der Mitteilung der VHS. „Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst“, hat schon Mahatma Gandhi gesagt. Der Eintritt zum Weltyogatag ist frei.