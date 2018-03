Vesecky gewinnt Bruno-Reisch-Gedächtnisturnier

Der für den TC Ehingen spielende Karel Vesecky hat das zweite Bruno-Reisch-Gedächtnisturnier gewonnen. Bei den Damen sicherte sich in dem im Leistungszentrum Biberach unter Federführung von Tennis-Bezirkssportwart Stefan Hofherr (Ehingen) veranstalteten Turnier ebenfalls die Nummer eins gesetzte Estella Jäger (TC BW Dresden-Blasewitz) Pokal und Preisgeld.

16 Herren, die maximale Anzahl für ein Zweitages-Turnier, kämpften um den Titel und Punkte für die deutsche Rangliste. Das Halbfinale erreichten Karel Vesecky (TC Ehingen/DTB-Ranglistenplatz 216) als Topgesetzter und Denis Brizic (TC Markdorf/602) als Nummer vier des Teilnehmerfeldes. Die an zwei und drei gesetzten Noah Rockstroh (TC Markdorf/231) und Leon Back (TC RW Tiengen/286) waren bereits in der ersten Runde von Benjamin Seifferer (TC Weingarten) und David Gaissert (TC Bad Schussenried) in jeweils zwei Sätzen entzaubert worden.

Auch die nächste Runde entschieden die beiden Oberschwaben für sich. Also kämpften im Halbfinale Vesecky gegen Brizic und Seifferer gegen Gaissert. Während Karel Vesecky mit 6:3, 6:1 relativ relaxed ins Endspiel einzog, war das Halbfinale des Weingartners gegen den Schussenrieder eine enge Sache. Gaissert kämpfte bis zuletzt, musste sich aber 4:6, 4:6 dem Bezirksmeister beugen.

Das Finale des gebürtigen Tschechen und in der vergangenen Saison mit dem TC Ehingen in die Württembergliga aufgestiegenen Karel Vesecky gegen den elf Jahre jüngeren Seifferer war ein hochklassiges Match mit vielen direkten Punkten, Breaks und Rebreaks. Nach anfänglichen Vorteilen für Vesecky gewann Seifferer den ersten Satz mit 7:5. Anfangs des zweiten Satzes machte sich bei Seifferer im Oberschenkel eine Verletzung bemerkbar, Vesecky sicherte sich den Durchgang mit 6:2. Im entscheidenden Matchtiebreak mobilisierte Seifferer die letzten Reserven, doch beim 10:5 war Vesecky abgeklärter und gewann den Titel.

Bei den Damen waren außer der späteren Turniersiegerin Estella Jäger alle weiteren Gesetzten spätestens in der zweiten Runde ausgeschieden. Die vom TC Bad Schussenried stammende Nadja Laubheimer (TV Reutlingen), Elena Gießler (TV Reutlingen) und Annika Hepp (TC Ravensburg) erreichten neben Jäger das Halbfinale. Elena Jäger zog dann kampflos ins Endspiel ein, da ihre Gegnerin Laubheimer verletzungsbedingt nicht mehr antreten konnte; Annika Hepp war gegen Elena Gießler im anderen Halbfinale beim 1:6, 0:6 chancenlos. Im Finale holte sich die knapp 18-jährige Jäger gegen die erst 15-jährige Gießler mit 6:3, 6:3 den Turniersieg.

Turnierleiter Hofherr meinte abschließend: Die zweite Auflage des „Bruno Reisch-Gedächtnisturniers“ sei sehr ausgeglichen besetzt gewesen. Hofherr freute sich darüber, dass durch den Vesecky-Sieg ein Titel im Bezirk F geblieben sei. „Das ist sehr erfreulich.“ Hofherr und der Bezirksvorsitzende Gernot Maier sind sich sicher: „Im Jahr 2019 soll es die dritte Auflage des Turniers geben.“