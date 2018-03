Vesecky feiert in Biberach Turniersieg

Lokalmatador Karel Vesecky hat das Bruno-Reisch-Gedächtnisturnier in Biberach gewonnen. Am Bezirksstützpunkt des Württembergischen Tennisbunds (WTB) setzte sich der für den TC Ehingen spielenden Biberacher im Finale gegen Benjamin Seifferer (TC Weingarten) durch. Bei den Frauen holte sich Estella Jäger (TC BW Dresden-Blasewitz) den Sieg.

Recht unerwartet war im Frauenfeld, dass alle weiteren Gesetzten spätestens in Runde zwei ausschieden. So gelang es der vom TC Bad Schussenried stammenden Nadja Laubheimer (TV Reutlingen) die Nummer drei, Cosima Hoch (TC Blutenburg München), in Runde eins auszuschalten. Der nächste Coup gelang ihr, als sie Pia Sperber (TC Aalen), die Nummer 434 der deutschen Rangliste (DTB), in drei engen Sätzen besiegte. Beide Spiele waren aber so kräftezehrend, dass Laubheimer im Halbfinale nicht mehr antreten konnte und Jäger kampflos ins Finale einzog. Elena Gießler (DTB: 374/TV Reutlingen) musste zum Einzug ins Halbfinale gegen Maike Nägele (SF Schwendi) ebenso über drei Sätze gehen und setzte sich schließlich im Match-Tiebreak mit 16:14 durch. Im Finale bezwang Jäger die 15-jährige Gießler mit 6:3 und 6:3.

Das Halbfinale bei den Männern erreichten der Topgesetzte Karel Vesecky (DTB: 216/TC Ehingen) und Denis Brizic (DTB: 602/TC Markdorf) als Nummer vier sowie Benjamin Seifferer (TC Weingarten) und David Gaissert (TC Bad Schussenried). Während sich Vesecky relativ locker durchsetzte (6:3, 6:1), war das Halbfinale des Weingarteners gegen den Bad Schussenrieder eine enge Sache. Gaissert kämpfte bis zuletzt, musste sich aber mit 4:6, 4:6 dem aktuellen Bezirksmeister beugen. Das Finale gewann Vesecky mit 5:7, 6:2 und 10:5.