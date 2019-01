Verwaiste Eltern treffen sich

Die Selbsthilfegruppe KonTiki veranstaltet ihr erstes Treffen am Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr in der Sinn-Welt im Jordanbad. Die von den verwaisten Mütter Sonja Schelkle und Sonja Schädler gegründete Gruppe möchten Eltern, die ein Kind verloren haben, unterstützen und ihnen einen Raum für Trauer in der Selbsthilfegruppe oder im Einzelgespräch geben. Die Treffen finden vorerst als Gruppenabende mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. In einem ersten Gespräch wollen Schelkle und Schädler in Erfahrung bringen, was eine Selbsthilfegruppe für den Einzelnen auf seinem Weg in der Trauer sein kann. Die Gruppenabende sind dann jeden ersten Dienstag im Monat von 20 bis 22 Uhr. Die Teilnahme ist unabhängig von Nationalität, Konfession und Weltanschauung.

Um Anmeldung wird gebeten bis Freitag, 11. Januar, per E-Mail an info@kontiki-bc.de oder telefonisch bei Sonja Schelkle, 0172/7358683, oder Sonja Schädler, 07351/827938. Informationen gibt es unter www.kontiki-bc.de