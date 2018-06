Vertrag tut Patienten und Hausärzten gut

Die Idee ist jetzt fünf Jahre alt und kerngesund: Die AOK Ulm-Biberach und der Biberacher Hausarzt Dr. Frank-Dieter Braun ziehen nach fünf Jahren ein positives Fazit, was den Hausärztevertrag zwischen Kasse und Niedergelassenen in der Region angeht. Die wichtigsten Errungenschaften laut der Vertragspartner: Die sogenannte hausarztzentrierte Versorgung (HZV) stärkt die Hausärzte vor allem auch auf dem Land, außerdem bietet sie für Patienten eine bessere Betreuung.

Die 20-jährige Biberacherin Damla Sahin ist wie 98 Prozent der HZV-Patienten total begeistert vom Hausärztevertrag: „Man bekommt immer einen Termin und muss nur selten warten.“ Ihre Mutter Ilknur Sahin ist bereits seit fünf Jahren in diesem Programm. Auch sie sieht die Vorteile, obwohl sie sich als Patientin an gewisse Regeln halten muss: „Es ist einfach super, weil man auch immer an die verschiedenen Kontrollen erinnert wird.“ Manche Medikamente, nämlich solche, für die die AOK Rabattverträge mit den Pharmazieunternehmen geschlossen hat, bekomme man dadurch auch ohne Zuzahlung. Die ganze Familie hat einen Hausärztevertrag bei Dr. Braun.

„Ich bin jetzt seit 28 Jahren Hausarzt in Biberach. 20 Jahre hatte ich mir genau so etwas gewünscht“, sagt Braun, der auch stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands im Landesverband Baden-Württemberg ist.

Geburtstagsfeier in Stuttgart

Am morgigen Mittwoch wird der fünfte Geburtstag des Hausärztevertrags in der Stuttgarter Liederhalle gefeiert. Grund zum Feiern gebe es für Niedergelassene wie für Patienten, vor allem für chronisch Kranke (siehe Kasten).

Die hausarztzentrierte Versorgung, die vor fünf Jahren von der AOK Baden-Württemberg zusammen mit dem Hausärzte-Verband ins Leben gerufen wurde, sei laut Braun in Zeiten des Älterwerdens der niedergelassenen Hausärzte auch ein gutes Mittel, dem Praxissterben speziell in ländlichen Regionen entgegen zu wirken. „Vor kurzem hat sich eine junge Kollegin bei mir gemeldet, die nächstes Jahr in Bad Waldsee eine Praxis übernehmen wird. Sie will unbedingt in den Hausärztevertrag, weil sie dadurch einfach ein Stück finanzielle Sicherheit hat“, erklärt der Biberacher Allgemeinmediziner. Bei den Hausärzten herrschte bis vor fünf Jahren auch hier in der Region „Stagnation“. Gefühlt war damals die zehnte Gesundheitsreform durch. Braun: „So ging es nicht weiter, bei der AOK haben wir dann offene Ohren gefunden.“ Die AOK in Baden-Württemberg hatte dann die Verträge mit den Hausärzten entwickelt, heute nehmen landesweit 3500 Ärzte und 1,5 Millionen Versicherte an dem Modell teil, davon 1,2 Millionen AOK-Mitglieder. Im Bereich der AOK Ulm-Biberach sind es 185 Hausärzte (58 Prozent) und 61 500 AOK-Versicherte, also knapp ein Drittel der Patienten. „In der Stadt Biberach sind aber fast alle Hausärzte dabei“, so Braun.

„Uns geht es um eine qualitativ gute und flächendeckende Versorgung der Versicherten sowie um eine Planungssicherheit der Hausarztpraxen, damit der Beruf wieder so attraktiv wird, wie er einmal war“, sagt Dr. Sabine Schwenk, Geschäftsführerin der AOK Ulm-Biberach. Dies sei gerade im Hinblick auf den Generationswechsel bei den niedergelassenen Ärzten wichtig, auch hier in der Region. „Wir setzen aber auf Freiwilligkeit, in erster Linie geht es uns um Qualitätsansätze“, betont Schwenk. Für die Patienten, die sich beim Hausärztevertrag einschreiben, bedeute dies zum Beispiel, dass sie beim Arztbesuch nicht länger als 30 Minuten warten müssen. „79 Prozent der Versicherten bestätigen das“, sagt die AOK-Geschäftsführerin.

Bessere Koordination

Pro Woche eine Abendsprechstunde für Berufstätige oder ein Termin im Krankheitsfall am gleichen Tag sind weitere Vorteile für Patienten. Für die Hausärzte wiederum bedeute der Vertrag Planungssicherheit und ein geregeltes Einkommen. Denn die Mediziner erhalten pro HZV-Patient im Quartal auch dann eine Pauschale, wenn er nicht in die Praxis kommt. Braun: „Der Patient soll nur dann kommen, wenn er auch Not hat.“

„Es findet auch eine bessere Koordination zwischen Hausärzten und Fachärzten statt“, sagt Schwenk. Seit 2012 sind bei den Facharztverträgen auch Psychiater, Neurologen und Psychotherapeuten dabei. „Ziel ist nicht, Kosten zu sparen, sondern Qualität zu bringen. Der Vertrag muss sich tragen.“ Als neue Gruppe plant die AOK im Hausarztmodell Vorteile für junge Familien mit Kindern anzubieten. Schwenk: „Das wird einen weiteren Schub geben.“

Vorteile der hausarztzentrierten Versorgung ...

... für den Patienten:

kürzere Wartezeiten in der Praxis (maximal 30 Minuten)

schnellere Terminvergabe

Abendsprechstunden für Berufstätige

zuzahlungsfreie Rabatt-Arzneimittel

bessere Koordination zwischen Hausarzt und Fachärzten

Arzt nimmt sich mehr Zeit, da weniger Bürokratie

Leistungen über die Regelversorgung hinaus

Check-up 35 in jedem Jahr mit zusätzlichen Laborwerten

Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen für Kinder (U10, U11, J2)

Hautkrebsfrüherkennung bereits ab 20 Jahren

... für den Arzt

Sicherung einer qualitativ hochwertigen Versorgung

finanzielle Planungssicherheit

keine Fallzahlbegrenzung, d.h. er kann so viele Patienten abrechnen, wie er behandelt hat

aufwandsgerechte Vergütung durch Pauschalen

hohe Qualitätsstandards durch mehr Zeit und mehr Koordination

weniger Bürokratie in der Abrechnung

mehr Zeit für den Patienten

finanzielle Anreize, um Vorsorgemaßnahmen durchzusetzen (z. B. bei Impfungen)

Teilnehmerzahlen Ulm/Biberach:

Von 319 Hausärzten nehmen 185 teil (58 Prozent). Landesweit sind es 3473 von 6450 Hausärzten (54 Prozent).

Bei den Patienten sind es in der Region Ulm/Biberach 61500 von 225000 Versicherten (27,3 Prozent). Von den 3,65 Millionen Patienten in Baden-Württemberg nehmen 1,08 Millionen teil (29,6 Prozent).

Hausarztzentrierte Versorgung (HzV)

Die hausarztzentrierte Versorgung bedeutet, dass der Hausarzt für den Patienten verbindlich erster Ansprechpartner ist, wenn er zum Arzt geht (Ausnahme: Gynäkologe und Augenarzt).

Der Hausarzt nimmt eine Koordinationsfunktion ein, er entscheidet, ob und zu welchem Facharzt der Patient gehen soll.

Der Hausarztvertrag ist gedacht für alle Patienten, insbesondere aber für Chroniker, da hier die Überblicksfunktion des Hausarztes besonders wichtig ist.

Der Hausarzt dokumentiert alle Befunde und Medikamente und leitet die Unterlagen bei Überweisung an den Facharzt weiter.

Mit dem Hausarztvertrag werden neue Anreize für den Hausarztberuf gesetzt:

Zentrale Rolle des Hausarztes als Lotse im Gesundheitswesen

Attraktive Vergütung

Aufwertung des Berufsbilds des Hausarztes und Steigerung der Attraktivität für den ärztlichen Nachwuchs

Attraktivere Konditionen sollen die Sicherung der medizinischen Versorgung z. B. auch auf dem Land gewährleisten.

Mehr zur hausarztzentrierten Versorgung im Internet auf

www.neue-versorgung.de