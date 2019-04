Versuchter Totschlag: Richter hakt bei Lügen gnadenlos nach

Auch am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen einen 19-jährigen Somalier hat das Landgericht Ravensburg unter Vorsitz von Richter Veiko Böhm so manche Ungereimtheit zu klären. Neben dem Tatvorwurf der versuchten Tötung eines Landsmanns im vergangenen Oktober in einer Flüchtlingsunterkunft in Biberach wird dem Mann im selben Verfahren noch ein zweites Vergehen zur Last gelegt: gefährliche Körperverletzung. Auch hier soll ein Messer im Spiel gewesen sein.

Wiewohl Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster bereits zu Prozessbeginn beide Anklagepunkte verlesen hat, müssen die beiden Taten doch getrennt voneinander betrachtet werden.

So ist da einerseits der lebensgefährliche Messerangriff auf einen 38-jährigen Landsmann und die Drohung, diesen umbringen zu wollen. Laut Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft so geschehen am späten Abend des 19. Oktober in einer Flüchtlingsunterkunft in Biberach, untermauert von Zeugenaussagen und der zurückhaltenden Aussage des Opfers.

Weitere Zeugen sagen aus

Am zweiten Prozesstag sind nun weitere Zeugen geladen gewesen. Mitbewohner, aus Afghanistan, Eritrea, Gambia werden mithilfe von Dolmetschern befragt, wollen befreundet oder nur bekannt gewesen sein, nichts gesehen haben, sich am liebsten in ausschweifenden Erzählungen zu Marginalien verlieren.

Der Vorsitzende Richter Veiko Böhm indes scheint eine Zuckerbrot-und-Peitsche-Strategie zu verfolgen. Wo er Lügen wittert, Abweichungen zu ersten Aussagen bei der Polizei aufdeckt, da hakt er gnadenlos nach. Manches Mal mit Erfolg.

Vielleicht ist in seinem Kopf etwas nicht in Ordnung. Ein Zeuge

Beim gambischen Mitbewohner des Angeklagten ist Böhm gar überrascht, wie stringent sich die Befragung vornehmen lässt. Der Gambier antwortet auf manche Fragen direkt auf Deutsch, gibt sich Mühe im Bestreben, den Tatverlauf nachzuvollziehen.

Wie die Verletzungen beim Opfer (Nasenbeinfraktur, ausgeschlagene Zähne, eine Stichverletzung in der Schulter) zustande gekommen sind, das habe er nicht gesehen. Ob der angeklagte Somalier auffällig oder komisch gewesen sei, fragt Böhm irgendwann. Zögerlich bestätigt der Mann aus Gambia daraufhin: „Man sieht schon, dass er Probleme sucht.“ Streitsüchtig sei er gewesen.

„Vielleicht ist in seinem Kopf etwas nicht in Ordnung“, vermutet der Zeuge. Um dies fachlich zu beurteilen sitzt eine psychiatrische Sachverständige in der Verhandlung, die vor der Urteilsfindung ihr Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit erstatten wird.

Weiterer Streit in der Unterkunft

Auch beim zweiten Vorfall, der dem jungen Mann aus Somalia zur Last gelegt wird, war wohl ein Messer im Spiel. Laut Anklageschrift soll der 19-Jährige im vergangenen Juli in einer Unterkunft in Ummendorf mit einem Mann in Streit geraten sein. Ob es um Geld oder ein Fahrrad ging, das wird noch zu eruieren sein.

Zu diesem Tatvorwurf jedenfalls weiß der Angeklagte über seinen zeitweise ganz verstummten Dolmetscher viel zu berichten. Er habe dem späteren Opfer „einen Kredit“ gewährt, für dessen kranke Mutter. Als es ans Zurückzahlen der 280 Euro ging, an jenem 23. Juli, da habe der Andere nur gesagt: „Fick dich, ich habe kein Geld.“

Ein Handgemenge sei die Folge gewesen, der Angeklagte will mit einem Stein geworfen haben, der im Flur der Unterkunft lag. Und man habe sich geprügelt.

Szenen werden nachgestellt

Am Gesicht des Vorsitzenden Richters ist häufig abzulesen, was hinter seiner Stirn vorgeht. Und weil die Geschichte des jungen Angeklagten an manchen Stellen erneut actionfilmreife Züge annimmt, bittet der Richter schließlich den Vertreter der Jugendgerichtshilfe, in einem Scheinkampf mit dem Angeklagten die angeblichen Aktionen nachzustellen.

Die Messerklingen, die sich gekreuzt haben sollen sind hier Kugelschreiberhülsen. Die Drehungen, Wendungen, Attacken werden nur angedeutet. Und auch die mindestens drei oder vier Umstehenden, die damals in Ummendorf über ihn gelacht haben sollen, ihn festhielten und laut seiner Erinnerung auch auf ihn eingeschlagen haben, die gibt es allesamt in der Pantomime nicht.

Das Opfer aus jener Auseinandersetzung wird am dritten Tag vor Gericht aussagen. Ebenso wie weitere Zeugen, die zum Vorfall in Ummendorf etwas Erhellendes beitragen können. Die Verhandlung wird an diesem Freitag (26. April) fortgesetzt.