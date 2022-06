Verschiedene Stadtführungen in Biberach

Tourismus Biberach bietet in den nächsten Tagen verschiedene Führungen an. Der Historische Rundgang am Samstag, 18. Juni, und am Mittwoch, 22. Juni, sowie zusätzlich am Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam), führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Biberach. Neben dem Marktplatz und dem Rathaus stehen die simultane Stadtpfarrkirche St. Martin, das Komödienhaus und der Weberberg auf dem Programm. Bei der zweistündigen Stadtführung am Samstagnachmittag mit Christa Lauber wird zudem der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen 8 Euro. Der Historische Stadtrundgang an Fronleichnam mit Markus Pflug und am Mittwochnachmittag mit Gerda Fuchs dauert eineinhalb Stunden und kostet 6 Euro. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Am Sonntag, 19. Juni, gibt es die Führung „Rund um mich her ist alles Marktplatz“ mit Karin Ilg. Zu allen Zeiten war der Marktplatz Mittelpunkt der Stadt. Hier fanden wichtige geschichtliche Ereignisse statt, hier feiern die Biberacher ihre Feste. Die Bürgerhäuser sind teilweise über 600 Jahre alt und warten mit Fassaden-Details auf. Zu hören gibt es nicht nur Geschichten über die Marktplatzhäuser, sondern auch Lebensgeschichten über deren frühere Bewohner. Die Führung beginnt um 14 Uhr und dauert zwei Stunden, Erwachsene zahlen 8 Euro.

Treffpunkt der Führungen ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind beim Stadtführer erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Wer eine Biberacher Kulturkarte besitzt, läuft kostenlos mit.