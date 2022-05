Vernissage mit Holzskulpturen in der Friedenskirche

Die Vernissage einer Ausstellung von Holzskulpturen findet am Sonntag, 29. Mai um 18 Uhr in der Friedenskirche statt. Zu sehen sind mehrere Werke der Bildhauerin Jolanta Switajski, die sie unter das Thema „Menschenwürde – Wir sind so viele … gegen Gewalt“ gestellt hat. Switajski kommt ursprünglich von der Malerei, beziehungsweise vom Bühnenbild. Seit zehn Jahren thematisiert sie in der Bildhauerei die Schicksale von Frauen mit Gewalterfahrungen. Das Zufällige des Naturmaterials, übersetzt sie in ihre eigene Formensprache und schält mit der Motorsäge aus hartem Eichenholz ihre Figuren.

Die Vernissage, bei der die Künstlerin anwesend ist, wird moderiert von Pfarrerin Birgit Schmogro. Zu hören sein wird eine Rezitation von Markus Salger und Musik von Katharina Bickel und Thomas Buse. Bei gutem Wetter ist im Anschluss ein kleiner Empfang vorgesehen. Die Ausstellung ist bis zur Schützenwoche in der Friedenskirche zu sehen.