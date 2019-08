Achim Dietrich ist der oberste Arbeitnehmervertreter von ZF. Wenn er durch die Produktion des Autozulieferers geht, trägt er das Gleiche wie zum Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“: Hemd und Jackett. „Meine Kollegen am Band erwarten das von mir, wenn ich für ihre Belange in Gesprächen mit dem Vorstand kämpfe“, sagt der 51-Jährige. Diese Kämpfe könnten angesichts der konjunkturellen Aussichten in den kommenden Monaten wieder schwieriger werden.