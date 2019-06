Vermeintlicher Sohn bringt Seniorin um Erspartes

Der sogenannte Enkeltrick ist nicht neu und es gibt davon viele Varianten. Am Freitag gab sich in Biberach ein Betrüger als Sohn aus und erbeutete auf diese Weise das Ersparte einer älteren Frau.

Er rief gegen Mittag bei der Seniorin an und gab an, dass er derzeit wieder in der Nähe sei und eine Wohnung gefunden habe. Für die müsse er umgehend bezahlen, weshalb er Geld benötige. Sie solle schnell mit einem Taxi zur Bank fahren. Das tat die gutgläubige Frau sogleich. Eine Bankangestellte vergewisserte sich zwar und stellte Fragen.

Davon ließ sich die Seniorin aber nicht von ihrem Vorhaben abhalten, da ihr der Betrüger zuvor auch diesbezüglich entsprechende Anweisungen gegeben hatte. Später übergab sie das Geld einem Abholer. Erst als der echte Sohn mit dem Opfer Kontakt hatte, fiel der Betrug auf. Die Kriminalpolizei in Biberach, Telefon 07351/4470, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Verdächtige, der das Geld abholte, soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Er sprach hochdeutsch, hatte dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem dunklen Anzug.

Tipps der Polizei

Die Polizei warnt vor der Masche dieser Betrüger: Sie rufen meist bei älteren Menschen an und bitten sie kurzfristig um Bargeld. Vorgetäuscht wird eine Notlage oder ein finanzieller Engpass, beispielsweise ein Immobilienkauf. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt, um das Opfer unter Druck zu setzen. Sobald es bereit ist zu bezahlen, wird ein Bote geschickt, um das Geld abzuholen. Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht zu Hause, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen, um dort den Betrag abzuheben.

Die Polizei empfiehlt: Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern, vor allem, wenn bestimmte Forderungen seitens des Anrufers gestellt werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn ihnen etwas merkwürdig erscheint. Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen. Notieren Sie sich, die auf dem Display angezeigte Rufnummer.

Nie Geld an Fremde übergeben

Aber Achtung: Betrüger können diese Nummern auch fälschen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. Sprechen Sie nicht am Telefon über ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.