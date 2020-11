Verlosung statt Las-Torres-Markt

Hunderte von Besuchern, freudige Stimmung, reichhaltige Angebotsartikel an den vielen Ständen: Der Las-Torres-Weihnachtsmarkt am Donnerstag vor dem ersten Advent ist in der Dollinger-Realschule seit Jahrzehnten ein Höhepunkt im Schuljahr. Der Erlös dieses Markts – in den vergangenen Jahren jeweils mehr als 10 000 Euro – fließt über die beiden Vereine „Freundeskreis Las Torres“ und „Itzamna – Hilfe für Guatemala“ an hilfsbedürftige Kinder in Lateinamerika. Die Schule hat sich nun überlegt, wie die Aktion in Corona-Zeiten ablaufen soll, denn ein Markt kann an der Dolli nicht stattfinden.

„Schweren Herzens mussten wir diese Veranstaltung absagen“, sagt Christian Hempel, Mitglied im Vorbereitungsteam. Den Verantwortlichen sei jedoch bewusst, dass die Vereine, an die der Reinerlös normalerweise gespendet wird, maßgeblich von der jährlichen Dolli-Spende abhängig sind. Ein Jahr ohne Zuwendungen an die beiden Projekte könne die Verantwortlichen und die hilfsbedürftigen Kinder in noch größere Nöte bringen. Denn heuer haben sie zusätzlich unter der Corona-Krise zu leiden.

„Wir sehen uns deswegen verpflichtet, unserer Verantwortung auch dieses Jahr nachzukommen und die Vereine finanziell zu unterstützen“, betont Svenja Hertz vom Dolli-Organisationsteam. Die Verantwortlichen haben eine Alternative zum Markt gefunden – durch den Verkauf von Adventskalenderkarten. Die Motive auf dem Kalender wurden von Dolli-Zehntklässlern im Kunstunterricht (Scherenschnitt auf Farbtinte) gestaltet.

Mit dem Kauf einer Adventskalenderkarte zum Preis von fünf Euro erwirbt der Käufer gleichzeitig ein Los (ausgefülltes Datenblatt mit Namens- und Adressangabe). Ab dem 1. Dezember werden dann täglich mehrere Gewinner aus der Lostrommel gezogen. Ob sie gewonnen haben, erfahren sie auf der Internetseite www.dollinger-realschule.de. Dort gibt es weitere Informationen zur Ausgabe der Preise, aber auch Allgemeines zu „Las Torres 2020“.

Damit möglichst viele Preise gezogen werden können, hat das Las-Torres-Team bei Unternehmen, Firmen, Geschäften und Gastronomen in Biberach und der Umgebung um Unterstützung gebeten. Unter anderem hat Klassenlehrerin Svenja Hertz mit ihren Siebtklässlern bei persönlichen Besuchen die Dolli-Aktion vorgestellt und für eine Spende geworben.

Sie erhielten Sachpreise, Gutscheine und Geldbeträge (mit diesen werden Preise für die Verlosung gekauft). „Wir freuen uns über jede Unterstützung“, bedankt sich Christian Hempel. So ist auch gewährleistet, dass wertige Sachpreise (etwa Bluetooth-Boxen, Kopfhörer, Spiele, Uhren, Sportgeräte, Bücher, Rucksäcke) als Gewinne bei der Tombola ausgegeben werden können.

Jetzt hoffen die Verantwortlichen, dass möglichst viele Adventskalenderkarten und damit Lose verkauft werden. „Wir wollen einen beachtlichen Betrag erzielen, um erneut Kindern in Venezuela und Guatemala Hilfe zukommen zu lassen“, so Christian Hempel. Lose für die Tombola können bei allen Schülern der Dolli gekauft werden.