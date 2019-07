Verletzungspause für Paul Bloy

Motocrosser Paul Bloy vom AMC Biberach hat vergangenes Wochenende beim ADAC Masters in Tensfeld (Schleswig-Holstein) nicht an den Start gehen können. Grund waren wachstumsbedingte Gelenkschmerzen in Knien und Händen: „Es hatte keinen Zweck zu starten, denn bei der starken internationalen Konkurrenz muss man absolut fit sein“, so Vater und Betreuer Martin Branz.

Fest im Blick hat der 16-Jährige den nächsten Lauf der Rennserie am 10. und 11. August in Gaildorf im Kreis Schwäbisch Hall auf einer seiner Lieblingsstrecken. „Hier habe ich meine bisher besten Ergebnisse eingefahren“, sagt Paul Bloy. Froh sei er auch, dass es nun wieder auf Strecken mit hartem Untergrund geht. Die weichen Sandböden Norddeutschlands lägen ihm nicht. „Wir hoffen, dass es fortan mehr Punkte gibt“, ergänzt Martin Branz. Selbstvertrauen dürfte der Stand in der baden-württembergischen Meisterschaft geben, in der Bloy seine Klasse mit der Maximalpunktzahl anführt.

In den nächsten Wochen will Paul Bloy nun behutsam und mittlerweile ohne Schmerzen an der körperlichen Fitness arbeiten. Im Trainingslager in Italien wollen die Techniker seines Teams KTM Bauerschmidt auch das Fahrwerk neu justieren, so Martin Branz, weil sein Sohn ordentlich an Größe zugelegt habe.