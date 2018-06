Verletzung durch Druckluftfanfare

Ohne jede Vorwarnung hat ein Unbekannter am Wochenende bei Biberach eine Druckluftfanfare betätigt. Ein 20-Jähriger erlitt dadurch Verletzungen. Nun ermittelt die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Verbindungsweg zwischen Winterreute und Hagenbuch/Biberach. Gegen 13.50 Uhr fuhr dort ein mit mehreren Personen besetzter Opel Astra langsam an einem stehenden Auto vorbei. Der Beifahrer in dem Opel betätigte die Druckluftfanfare, als er sich auf Höhe des Autos befand. Der Schall traf die beiden Insassen durch das geöffnete Fahrerfenster.

Der 20-Jährige Fahrer erlitt hierdurch Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der dunkelrot/braune Opel Astra mit Biberacher Autokennzeichen fuhr anschließend schnell davon. Die Polizei (Telefon 07351/447-0) sucht Zeugen und Hinweise.