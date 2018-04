Verkostung von Schokolade

Im Biberacher Weltladen, Schadenhofstraße 11, gibt es am Mittwoch, 4. April, und Samstag, 7. April, eine Schokoladen-Verkostung. Seit einiger Zeit führt der Weltladen Schokolade aus Ghana. Das Besondere an dieser Schokolade ist: Alle Produktionsschritte werden in Ghana von einheimischen Mitarbeitern gemacht – von der Ernte der Kakao-Bohnen, der Fermentierung und der Herstellung der Schokolade bis zur Verpackung. So ist es möglich, dass die Wertschöpfung für diese Schokolade ganz in Ghana bleibt. An beiden Tagen ist die Verkostung von 9 bis 13 Uhr mit Schokoladen, die einen unterschiedlich hohen Kakao-Anteil haben.