Der Frühjahrsbasar für Baby- und Kinderbedarf in Ringschnait findet am Samstag, 16. März, von 10 bis 12 Uhr in der Dürnachhalle statt. Eltern, die etwas verkaufen wollen, können sich ab sofort unter der Rufnummer 0174 / 38 300 75 (montags bis freitags bis 20 Uhr) anmelden und sich eine Verkäufernummer sichern. Weitere Informationen rund um den Ringschnaiter Basar sind online unter www.basar-ringschnait.de zu finden.