Der Dramatische Verein Biberach zeigt im Komödienhaus nochmals den berühmten Einakter „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind mit Gunther Dahinten in der Hautrolle. Premiere ist am Samstag, 18. Mai. Der Vorverkauf hat inzwischen begonnen.

Der Mann ist Single – und trotzdem verheiratet mit einem Kontrabass. Ein einsamer, introvertierter, verbitterter Stubenhocker, der sein Instrument und seinen Beruf eher hasst als liebt, ein nur durchschnittlicher Musiker, der auf seinem Platz am dritten Pult gleichsam festgenagelt ist, ein „Tutti-Schwein“, wie er sich selbst nennt, der aus Rache im Konzert auch gerne mal ein paar ihrer Noten unterschlägt.

Tragikomisches Menschenporträt

Er hat als Orchestermusiker zwar eine gesicherte Existenz, kommt aber im Leben nicht so gut zurecht. Und es fehlt ihm eine Frau. Sein „Partner“, in der Phantasie auch mal die „Partnerin“, ist der Kontrabass, Störenfried und Freund(in) zugleich. Ihm, diesem Dreckskasten, der überall im Weg ist, fühlt er sich in herzlicher Hassliebe verbunden.

Mit reichlich Bier versucht er gegen seinen angeblichen Feuchtigkeitsverlust und Orchesterfrust anzukämpfen. Dirigenten hält er für überflüssig, schwärmt aber davon unter Ricardo Muti „Reingold“ spielen zu dürfen. Trotzdem er Wagner hasst, gibt es dafür einen besonderen Grund: Die junge Sängerin Sarah, die die Wellgunde singt und in die er seit langem hoffnungslos verliebt ist. „Der Kontrabass“ ist ein tragikomisches Menschenporträt, die Beschreibung einer Existenz, die gleichzeitig amüsiert und betroffen macht. Eine Selbst-Offenbarung, geschrieben als Theatermonolog und mit reichen Facetten der Personenzeichnung: von Humor und unfreiwilliger Komik über böses Kommentieren bis hin zu kabarettistischer Zuspitzung und zum Ausdruck der Verzweiflung.

Gunther Dahinten beherrscht die Ausdruckspalette des frustrierten einsamen Alten, der aufzubegehren versucht, sich aber schon lange seinem drittklassigen Schicksal als drittklassiger Kontrabassist hinten in der dritten Reihe am dritten Pult ergeben hat. Patrick Süskind ist – außer dem erfolgreichen „Kontrabass“ – auch bekannt für seinen Roman „Das Parfüm“. Sein 1981 in München uraufgeführter Monolog über die Hassliebe eines Kontrabassisten ist ein Paradestück für Gunther Dahinten. Co-Regie führt Cornelia Sikora.