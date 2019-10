Verhandlungen mit dem Betriebsrat

„Um eine langfristige, flächendeckende Sicherstellung und Verbesserung der patienten- und bedarfsgerechten stationären Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, wird das medizinische Konzept, das die Sana Kliniken und der Landkreis Biberach im Jahr 2012 beschlossen haben, weiterentwickelt“, heißt es in einer Stellungnahme der Sana. Die Inbetriebnahme des neuen Zentralkrankenhauses in Biberach sei im dritten Quartal 2020 vorgesehen. In diesem Zug sollen die stationären Strukturen in Riedlingen am 30. Juni 2020 aufgegeben werden. „Die vorhandenen ambulanten, bedarfsgerechten medizinischen Versorgungsangebote werden konsequent weiterentwickelt und stehen weiterhin am Außenstandort Riedlingen zur Verfügung“, so Regionalgeschäftsführer Andreas Ruland.

Wie es mit den betroffenen rund 90 Mitarbeitern weitergeht, beschreiben Ruland und die Sana-Geschäftsführerin für den Landkreis Biberach, Beate Jörißen, in einem Schreiben an Mitarbeiter: „Die Geschäftsleitung wird nun mit dem Betriebsrat in Verhandlungen über einen Interessensausgleich und gegebenenfalls einen Sozialplan eintreten.“ In einer Mitarbeiterversammlung werde man zeitnah darüber informieren. Man sei bemüht, gerade im Bereich der Pflege, den Mitarbeitern Arbeitsplätze an anderen Standorten anzubieten.