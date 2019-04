Verfolgerduell steht in Burgrieden an

Das Verfolgerduell und Spitzenspiel steht in der Fußball-Kreisliga A II zwischen dem SV Burgrieden und dem SV Alberweiler an. Derbys steigen zwischen Altheim/Schemmerberg und Schemmerhofen, Äpfingen und Laupertshausen/Maselheim sowie dem FC Wacker Biberach und Warthausen/Birkenhard. Anstoß in Altheim ist am Samstag, 27. April, um 15.30 Uhr. In Mietingen geht es am Sonntag, 28. April, um 13.15 Uhr los. Alle restlichen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Die Tabellenspitze in der Kreisliga A II ist ein Spiegelbild der A I. Auch hier kämpfen drei Teams um den Titel und der Tabellenführer, Warthausen/Birkenhard, hat einen Punkt Vorsprung vor den Verfolgern aus Burgrieden und Alberweiler. Der SV Burgrieden hat den SV Alberweiler zu Gast. Beide Clubs haben 45 Zähler auf dem Konto. Die Vorzeichen könnten also nicht spannender sein. Gastgeber Burgrieden war nach einem Spieltag die Tabellenführung bereits wieder los. Beim SV Äpfingen kam der SVB über ein mageres 1:1 nicht hinaus. Auch die Gäste vom SV Alberweiler erreichten in ihrem Heimspiel gegen Mietingen II nur ein knappes 1:0. Aber auch ein 1:0 gibt drei Punkte, wird man sich in Alberweiler nach dem Spiel gesagt haben. Am Sonntag muss jedes Team auf Sieg spielen, denn ein Remis würde am meisten dem Tabellenführer nutzen. Ein Favorit in dieser Begegnung ist nicht auszumachen.

Der Tabellenführer SGM Warthausen/Birkenhard tritt im Derby beim FC Wacker Biberach an. Durch einen 3:0-Erfolg gegen Schönebürg schwang sich die SGM wieder an die Tabellenspitze. Aber auch Wacker Biberach kam bei Schemmerhofen zu einem nicht unbedingt erwarteten 1:0-Sieg. Es steht für die SGM wieder einmal ein harter Arbeitstag auf dem Spielplan.

Auf dem Altheimer Sportgelände muss der SV Schemmerhofen zum Derby antreten. Die SGM Altheim/Schemmerberg konnte in diesem Jahr noch nicht an die Spiele der Vorrunde anknüpfen. Auch das Nachholspiel gegen Schönebürg ging verloren. Schemmerhofen verlor zu Hause gegen Wacker Biberach, ist aber trotzdem im Derby der Favorit. Die SGM Laupertshausen/Maselheim kommt nicht vom Fleck. Die 0:4-Niederlage gegen Bronnen zuletzt war wieder ein klarer Beweis dafür. Nur durch die Tatsache, dass der Tabellenletzte Sulmetingen II ebenfalls zu keinen Punkten kommt, bleibt die SGM auf dem vorletzten Tabellenplatz. Besser macht es Gastgeber SV Äpfingen, der sich immer wieder mal einen Zähler erkämpft, mit dem man nicht unbedingt rechnet – wie zuletzt gegen Burgrieden.

Tabellennachbarn sind unter sich

Tabellennachbarn sind der SV Mietingen II und der TSV Wain, die in Mietingen aufeinandertreffen. Der Gast aus Wain fuhr in den letzten Wochen keine Zähler ein und kann froh über seine bisher erreichten 16 Punkte sein. Mietingen II rechnet sich in diesem Heimspiel etwas aus. Ohne Sorgen können die SG Mettenberg und die SF Bronnen die Saison zu Ende spielen. Zwar sind die Gäste aus Bronnen in der vorderen Tabellenhälfte und die Gastgeber aus Mettenberg „nur“ auf Platz neun. Mit dem Auf- oder Abstieg hat aber kein Team etwas zu tun. Bronnen dürfte im Vorfeld die etwas besseren Karten haben, aber in Mettenberg hängen die begehrten Punkte hoch.

Der SC Schönebürg empfängt den SV Sulmetingen II. Erst neun Punkte haben die Gäste auf dem Konto und es hat den Anschein, dass sich allzu viel an der jetzigen Situation nicht mehr ändern wird. Gastgeber Schönebürg hatte am Ostermontag durch den 1:0-Sieg bei Altheim/Schemmerberg das erste Erfolgserlebnis bei einem Punktspiel im Jahr 2019. Kommt am kommenden Sonntag gleich das zweite hinzu?