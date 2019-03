Verfolgerduell in der Württembergliga

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach empfangen am Samstag, 9. März, den Tabellensechsten TV Weilstetten zum Verfolgerduell. Anpfiff in der PG-Halle ist wie gewohnt um 17.30 Uhr. Vorab spielt um 15.30 Uhr die zweite Herrenmannschaft. Im Anschluss treffen die Herren I auf Tabellenführer Altenstadt.

Der TV Weilstetten steht mit aktuell 17:15 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz der Württembergliga und ist damit auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen. Für die gute Platzierung des Aufsteigers gibt es gleich mehrere Faktoren: Zunächst ist es die Heimstärke des TV, die dem Team immer wieder Punkte einbringt. Lediglich drei Punkte musste man im eigenen „Fuchsbau“ – der Längenfeldhalle in Balingen – abgeben. Außerdem lohnt sich ein Blick auf den sehr erfahrenen Kader der Mannschaft: Mit Carina Zanger hat Weilstetten die beste Linkshänderin der Liga in den eigenen Reihen.

Weilstetten in Topform

Mit aktuell 119 Treffern steht sie auf dem zweiten Platz der Torschützenliste und erzielt im Schnitt fast acht Treffer pro Partie. Mit Vivian Schäfer (75 Treffer), Tina Fuhrmann (61) und Sonja Maute (60) stellt die Mannschaft der Trainer Stefan Walter und Marius Schmid weitere torhungrige Spielerinnen. Aktuell befindet sich die Truppe in Topform, so konnten zuletzt auch die Aufstiegsaspiranten TV Nellingen II und HSG Fridingen/Mühlheim bezwungen werden.

Die junge TG-Truppe, der im Hinspiel ein überraschender Punktgewinn im Fuchsbau gelang (24:24), ist heiß auf die Partie. Aktuell genießt die Mannschaft Woche für Woche die jetzt schon überragende Württembergliga-Saison und die tolle Stimmung auf und neben dem Platz. Neben den jüngsten fünf Erfolgen in Serie tut sich auch hinter den Kulissen Einiges: So wird die TG zum Beispiel auch in der kommenden Spielzeit auf das Torhüterinnen-Gespann Bretzel/Farkas-Szebelledy bauen können.

Dem Team um Spielmacherin Valentina Herth ist allerdings klar, dass mit dem TV Weilstetten eine sehr starke Mannschaft in die PG-Halle kommt – aber genau auf solche Gegner freut man sich auf TG-Seite besonders. Grundlage für ein aus Biberacher Sicht hoffentlich lange Zeit offenes Spiel soll erneut eine aggressive Deckung sein, die lauffreudig und clever auftritt. Im Angriff wird Biberach sich im Vergleich zum Lehr-Spiel deutlich steigern müssen, will es mit der erfahrenen TV-Truppe mithalten.

Hier leistete sich die Mannschaft zuletzt deutlich zu viele eigene Fehler. Mit den eigenen Fans im Rücken, mit einer ordentlichen Portion Mut und mit einem guten Teamgeist wird es auch Weilstetten nicht leicht haben, Zählbares aus Biberach zu entführen.