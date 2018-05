Verfolger steht unter Druck

In der Fußball-Kreisliga B II steht das Spitzenduo vor unterschiedlichen Aufgaben: Während Spitzenreiter SV Mittelbuch beim Schlusslicht SSV Biberach antritt, empfängt Verfolger SGM Altheim/Schemmerberg in Altheim den formstarken SV Ellwangen. Die Partie zwischen der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen und dem FV Rot wird am Sonntag, 13. Mai, um 13.15 Uhr in Schemmerhofen angepfiffen. Die restlichen Spiele beginnen um 15 Uhr.

Im Topduell des Spieltags trifft die SGM Altheim/Schemmerberg (2.) zu Hause auf den SV Ellwangen (3.). Die SGM holte in der Rückrunde 23 Zähler, der SVE liegt mit 22 Punkten nur einen Platz dahinter auf Rang drei. Beide Clubs sind sehr offensivstark und erzielten bisher im Schnitt mehr als drei Tore pro Spiel, die Tagesform wird über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Tabellenführer SV Mittelbuch geht als klarer Favorit ins Auswärtsspiel gegen den SSV Biberach (14.). Der SSV hat zwar die letzten zwei Spiele gewonnen, die Gäste sind aber wohl noch eine Nummer zu groß. Das Hinrundenspiel gewann Mittelbuch mit 6:1. Auf Augenhöhe duellieren sich die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (5.) und der FV Rot (4.). Rot verlor am vergangenen Spieltag nur knapp mit 2:3 bei Altheim/Schemmerberg und kassierte damit die erste Niederlage in der Rückrunde. Beide Teams wollen einen wichtigen Dreier gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz drei einfahren.

Der TSV Attenweiler (6.) hat nach einer langen Durststrecke zuletzt gegen Fischbach einen 1:0-Sieg eingefahren. Bei der Auswärtspartie gegen den SV Rissegg (12.) ist das Team von Trainer Robert Stellmacher klarer Favorit, in der Tabelle kommt der TSV in dieser Saison aber wohl nicht mehr über Rang sechs hinaus.

Aufwärtstrend bestätigen

Favorisiert ist auch der Absteiger SF Schwendi II (7.), der beim SV Orsenhausen (10.) antritt. Die Gäste sind derzeit besser in Form, der SVO hingegen verlor die letzten fünf Partien. Das Hinrundenspiel endete 0:0. Die SGM Reinstetten/Hürbel (8.) zeigte mit zuletzt zwei Siegen in Folge einen klaren Aufwärtstrend, beim TSV Hochdorf (11.) soll ein dritter Sieg folgen. Der TSV ging in dieser Saison immer entweder als Sieger oder Verlierer vom Platz.

Die SF Sießen (9.) sind seit nun neun Partien ohne Sieg, der letzte Dreier gelang am 5. November vergangenen Jahres gegen Hochdorf (1:0). Die Gäste vom SV Fischbach (13.) zeigten sich in den letzten Wochen stark formverbessert und haben daher die bessere Ausgangslage.