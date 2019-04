Verfolger Ellwangen siegt nur knapp

In der Fußball-Kreisliga B II hat der Verfolger SV Ellwangen am Nachholspieltag nur knapp mit 4:3 in Sießen gewonnen. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren bleibt nach dem 4:1 Sieg gegen den SV Rissegg an der Tabellenspitze.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Rissegg 4:1 (0:0). Der SVR erwies sich als die erwartet harte Nuss für den Tabellenführer. Nach einer torlosen erster Hälfte kam die SGM nach dem Seitenwechsel gegen einen nie aufsteckenden Kontrahenten zu einem hart erkämpften Arbeitssieg. Tore: 1:0 Mario Wenger (47.), 2:0 Lukas Weller (67.), 3:0 Benjamin Rebel (74.), 3:1 Hubert Kania (75.), 4:1 Thomas Wanner (78.). Reserven: 3:0.

SF Sießen – SV Ellwangen 3:4 (2:2). Die Zuschauer in Sießen kamen in einer torreichen und bis zum Schluss spannenden Begegnung voll auf ihre Kosten. Der Aufstiegsaspirant wurde von den SFS zunächst kalt erwischt und lag bereits nach vier Minuten mit 0:2 zurück. In der Folgezeit machte der Gast dann aber mächtig Druck und wurde für seine Bemühungen mit zwei Toren zum 2:2-Zwischenstand belohnt. Im weiteren Spielverlauf war dann der Ausgang der Partie völlig offen. Durch einen verwandelten Elfmeter kurz vor dem Abpfiff entführte der SVE doch noch die Punkte. Tore: 1:0 Marius Egger (2./HE), 2:0, 3:3 Abdullah Deregözü (4., 73.), 2:1, 2:2 Eryk Müller (16., 30.), 2:3 Felix Guler (64.), 3:4 Benjamin Schelkle (89./FE). Reserven: 1:2.

SV Orsenhausen – FV Rot 0:6 (0:3). Der FVR legte im Derby durch einen Dreierpack innerhalb von nur vier Minuten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein zum danach ungefährdeten Sieg. Tore: 0:1, 0:2 Timo Dürr (13., 16.), 0:3, 0:4 Lukas Miller (17., 50.), 0:5 Daniel Novotny (55.), 0:6 Martin Ogorek (90.).

SV Fischbach – SGM Reinstetten /Hürbel 0:3 (0:1). Der SVF versäumte es in der Anfangsphase aus seinen Chancen Kapital zu schlagen. Besser machte es der effektive Gast, der individuelle Fehler des Gegners konsequent zum am Ende zu hohen 3:0-Sieg konsequent ausnutzte. Tore: 0:1 Matthias Leichtle (32.), 0:2 Philipp Fehnle (55.), 0:3 Marcel Hutzel (70.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Fabian Schad (76./SGM).

TSV Hochdorf – SV Baustetten II 1:1 (0:0). Der TSV ließ über die gesamte Spielzeit hinweg mehrere hochkarätige Chancen, darunter zwei Lattentreffer (60., 88.), ungenutzt. Dies rächte sich in der Nachspielzeit durch den Ausgleichstreffer der Gäste. Tore: 1:0 Raphael Denninger (48.), 1:1 Christian Schaible (90. +4).

SF Schwendi II – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen 2:4 (1:3). Die SFS II kamen nach einem 0:3-Rückstand zwar auf 2:3 heran, doch der Gast sorgte in einem offenen Schlagabtausch mit dem 4:2 zum richtigen Zeitpunkt quasi für die vorzeitige Entscheidung. Tore: 0:1 Johannes Rapp (5.), 0:2 Simon Eh (27.), 0:3 Marc Habrik (33.), 1:3 Michael Lerch (36.), 2:3 Ekrem Sekerci (51.), 2:4 Kim Lück (68.). Reserven: 0:5.